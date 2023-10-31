Автор Stardew Valley назвал несколько условий для создания киноадаптации игры

Создатель Stardew Valley Эрик Барон (ConcernedApe) заявил, что был бы заинтересован в создании фильма по игре Stardew Valley, если бы в нем приняли участие Studio Ghibli или Дэвид Линч.

В интервью IGN Барон объяснил, что он осторожно относится к бренду Stardew Valley.

Я слишком бережно отношусь к своей интеллектуальной собственности, чтобы просто отдать ее кому-то и сказать: "Давай, снимай фильм по Stardew Valley или что-то еще". Мне пришлось бы принимать в этом самое непосредственное участие.

По мнению Барона, один из самых рискованных аспектов предполагаемой экранизации — озвучка. В игре у персонажей нет голоса, но в адаптации они появятся. И угодить фанатам будет сложно.

Барон также считает, что его время можно было бы потратить на разработку большего количества игр. Он согласился бы участвовать в создании экранизации только в том случае, если бы к нему в дверь постучались особые и уважаемые студии для создания подобных проектов.

Если бы ко мне обратилась Studio Ghibli, я бы, наверное, сказал: "Хорошо, давайте сделаем это", - усмехается он. "Если бы ко мне обратился Дэвид Линч и захотел снять фильм по Stardew Valley, я бы сказал: давайте, делайте это".

В последние несколько лет фильмы, снятые по мотивам видеоигр, становятся все более популярными. Такие франшизы, как Borderlands и Bioshock, также обзавелись фильмами.