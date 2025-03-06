Разработчик Stardew Valley выпускает обновление для Switch исправляющее возникшие ошибки

Пиксельная графика в Stardew Valley делает игру довольно простой, но, на удивление, эта RPG впечатляющая, особенно после последнего обновления 1.6 в ноябре. Однако с этой обновой приходит и больше недочетов. Последнее обновление для Switch привело к сбоям и forcemade, вынудившее разработчика извиниться. Теперь доступно исправление для устранения проблем, введенных патчем 1.16.15.1.

Предыдущее обновление Stardew Valley добавило новую возможность находить потерянные предметы и другие улучшения. Хотя оно было отложено из-за жалоб на других платформах, некоторые ошибки затронули портативную консоль Nintendo. Игроки иногда сталкивались с искаженным текстом и более серьезными сбоями, вызванными артефактными кладами. В противном случае геймеры могли бы заниматься фермерством и искать отношения без загвоздок.

Игроки обычно не сочувствуют разработчикам, когда обнаруживают критические ошибки в игре. В случае Stardew Valley проектом руководит Эрик «ConcernedApe» Бароне. Даже будучи одним программистом, Бароне добавил бесконечное количество контента с момента дебюта игры в 2016 году. Когда возникают проблемы, он быстро реагирует на жалобы и выпускает исправления.

Благодаря менее требовательной графике Stardew Valley имеет огромную базу игроков на ПК и консолях. Игра побила свой рекордный пик количества игроков в Steam в марте 2024 года в 236 000 игроков. С другой стороны, у игроков Switch есть ограничения, такие как простой способ установки модов Stardew Valley. Несмотря на это, Бароне поддерживает все версии в актуальном состоянии, предлагая новые функции на всех платформах.

Приверженность Бароне Stardew Valley, вероятно, замедлила разработку его следующего релиза, Haunted Chocolatier. Однако с постоянным потоком свежего контента большинство поклонников Stardew Valley с радостью ждут.