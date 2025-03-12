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Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 1 334 оценки

Создатель Stardew Valley Expanded работает над новым амбициозным модом для игры

butcher69
Новости

Разработчик модов FlashShifter, создавший легендарный Stardew Valley Expanded (SVE), получил работу в ConcernedApe, но не отказался от своего хобби. В новом интервью он рассказал, что работает над Castle Village — еще более масштабным проектом, чем SVE.

Изначально Castle Village должен был войти в обновление SVE 2.0, но FlashShifter решил сделать его отдельным модом. В нем появится новый город, десятки NPC с проработанными историями, подземелья в стиле The Legend of Zelda, монстры-боссы, магические артефакты и даже новая музыка.

Основное внимание уделяется боевой системе — игроки смогут сражаться с уникальными врагами. FlashShifter также разрабатывает свои собственные спрайты, чтобы регион получил уникальную атмосферу.

Хотя сроков релиза пока нет, моддер продолжает работу, совмещая ее с основной деятельностью в ConcernedApe LLC. Однако он подтвердил, что не планирует создавать моды для Haunted Chocolatier, так как полностью сосредоточен на Castle Village.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
SneViAl

Кто играл в SVE, как вам мод?

1
McVodka

Присоединяюсь к вопросу. На уровне оригинала?

0
TheNikolay00
не планирует создавать моды для Haunted Chocolatier

А он вышел, чтобы для него моды делать? Это случится не скоро

0
Kitocun

Он имеет в виду, что когда она выйдет, не планирует ей заниматься, хотя, как по мне, всё зависит от того, станет ли она популярна, и он уже будет от этого факта отталкиваться.

0