Создатель Stardew Valley Expanded работает над новым амбициозным модом для игры

Разработчик модов FlashShifter, создавший легендарный Stardew Valley Expanded (SVE), получил работу в ConcernedApe, но не отказался от своего хобби. В новом интервью он рассказал, что работает над Castle Village — еще более масштабным проектом, чем SVE.

Изначально Castle Village должен был войти в обновление SVE 2.0, но FlashShifter решил сделать его отдельным модом. В нем появится новый город, десятки NPC с проработанными историями, подземелья в стиле The Legend of Zelda, монстры-боссы, магические артефакты и даже новая музыка.

Основное внимание уделяется боевой системе — игроки смогут сражаться с уникальными врагами. FlashShifter также разрабатывает свои собственные спрайты, чтобы регион получил уникальную атмосферу.

Хотя сроков релиза пока нет, моддер продолжает работу, совмещая ее с основной деятельностью в ConcernedApe LLC. Однако он подтвердил, что не планирует создавать моды для Haunted Chocolatier, так как полностью сосредоточен на Castle Village.