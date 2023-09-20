Аналитики: розничные продажи Starfield рухнули во всем мире до критической отметки

Пока разработчики из студии Bethesda Softworks хвастаются рекордным количеством игроков в Starfield, продажи космического экшена говорят совсем о другом. Если на момент релиза проект мог похвастаться отличным спросом у игроков на самые разные издания и версии, то сейчас масштабная RPG уже мало кого интересует. Аналитики заявляют о сильном снижении продаж игры до критических значений.
Как отмечает редактор авторитетного издания GamesIndustry Кристофер Дринг, самое заметное падение продаж Starfield случилось в Великобритании. На крупных онлайн-площадках и обычных розничных магазинах наблюдается снижение продаж всех физических изданий до 87%. По данным аналитиков, ситуация на остальных рынках не такая плачевная, однако в Европе и США интерес к игре тоже сильно падает. Там оценивают снижение продаж игры до 60% и считают это очень плохим знаком для такого крупного релиза от Bethesda.
Что касается цифровых продаж, там ситуация для Starfield намного лучше. Аналитики также отмечают падение спроса, однако оно точно не переваливает за 30-40%. Тем не менее подсчитать реальное количество проданных цифровых копий не представляется возможным. Эксперты в индустрии считают, что проект сохранит свою популярность только в рамках подписки Game Pass, продажи игры вряд ли достигнут показателей серии The Elder Scrolls или Fallout.
🤣🤣🤣🤣
"Не вижу ничего противозаконного. Проходите, гражданин"
Прочитал и на душе аж тепло стало.
Глобальная ошибка, что Starfield делали по тем же лекалам, что и TES V. Вот только то, что сработало в 2011 в Skyrim не работает в 2023 в Starfield. Разный размах, жанр и т. д. Тодд закостеневал и поэтому его игры застыли во времени вместе с ним.
если почитать здесь же форум который сохранил темы по скайриму за 2011 год - то окажется что уже тогда была куча недовольных) просто люди позабыли с годами как было на релизе скайрима, а ведь он на самом деле тоже не было прям так шикарно всеми принят. его спасало то что это в известной вселенной игра. еслиб не старфилд, а тес 6 щас вышел, в таком же состоянии что и старфилд - его бы тоже приняли теплее.
Глупость какая-то. Fallout 4 тоже другого жанра, а размах в Starfield ещё больше.
Мне лично в 2011 году все понравилось в игре, кроме графики. Но и это я поправил модами со временем. Сработают те же приемы в TES VI? Скорей всего только отчасти.
Тут есть схожие параметры, да и там не сработало все на 100%.
Так фолыч тоже какшька, только не така Жирная и Вонючая. Единственный норм фолычь (из 3D) вегас, все остальное шляпа.
Хорошая новость.
Самый сильный удар который могут сделать игроки чтобы разрабы одумались это даже не миллионы гневных коментов а удар по кошельку то есть просто не покупать игру и даже не скачивать с торрента чтобы в статистике было показано игнорят ваш высер по самое немогу !
Вот бы твои слова в головы блаженных по Сракфилду))
Ну кто хотел - уже купили и наигрались
ну и плюс игра есть только на xbox sex, когда почти у всех есть гей пасс, так что смысл переплачивать
Да потому что это набор ассетов для модов. Возможно игру поправят через пару лет, но Starfield уже с самого начала создавалась, как "вечная" (проект, собирающий кассу, а потом допиливающийся и перевыпускающийся до бесконечности). Я брал предзаказ, погулял 4 часа и вернул т.к. Steam даёт право на возврат предзаказа без временных рамок. Тут только ждать и надеяться, что исправят или перезапустят (как No Man's Sky) либо забыть. Просто посмотрите на модельки NPC
Что же вы так зациклились на NPC из массовки то, а? Прям покоя они вам не дают. Я если в городе бегу квест сдать или типо того, то даже внимания на них не обращаю, а тут прям целое видео где чел ради хайпа над ними глумится. И это ведь действительно только массовка так плохо выглядит, остальные неписи хорошо сделаны, даже всякие безымянные рейдеры-спейсеры.
Да потому что это набор ассетов для модов
Запомни моё сообщение, вот если потом при установке сборки модов ты кайфанешь от игры то сейчас ты просто как и многие полным фуфлом занимаешься обсирая эту игру. Так как сколько бы ты модов не ставил основа будет всегда одна и именно благодаря ей нравится тебе это или нет, а не модам ты кафанёшь от игры))
Даже взять Enderal по сути новая игра на двигле Skyrim но её плюс как и минус это основа Skyrim, надоело играть в Skyrim так и этот мод будет тяжко проходить и пох что он с основой по лору и тд никак не связан, но это в первую очередь всё тот же Skyrim и ощущение от игры те же
Господи ну и убожество конечно.
кайфанут только фанатики типо скайримовских которые десять лет сидят на одной игре ради того что бы поставить новый домик или помахать новым мечом из модов))) а остальные забудут и будут играть в другие игры!
Это вряд ли. Лично я обожаю Скайрим, но кайфовать в сраньфилде у меня не получается.
Поделом
Ну да , на предзаказах приподнялись, Тодд по ушам всей планете проехался , а теперь все , кина не будет , даже нормальный патч выпустить не могут, вся надежда на мододелов , офигенная игра за 60 баксов.
Я наиграл 24 часа до релиза, потом вернул деньги 🤗
Меня очень тревожит будущее шестых свитков. Разрабы превратились в мошенников, игроки им говорят что игра весьма проблемная, а они говорят нет, игра хорошая и много людей в нее играют. Это настоящий газлайтинг от разрабов.
Это не наша игра плохая - это ваши отзывы о ней плохие.
Туда и дорога. Пускай доделывают и заново выпускают. А... я разгадал план Тодда.
Главные идеи игры в принципе хорошие, но вот реализация не очень: хотя некоторые аспекты сделаны вполне достойно (текстуры вещей, например, и дизайн помещений), бо'льшая часть оставляет желать лучшего (анимации, характер и диалоги персонажей, дизайн персонажей и многое-многое другое). Это одна из причин почему нет больших продаж.
Старфилд просто не поняли ) игра как игра )
не поняли гения, цуки
18 числа - Starfield продемонстрировала пятый крупнейший старт в году в Европе (https://www.playground.ru/starfield/news/starfield_prodemonstrirovala_pyatyj_krupnejshij_start_v_godu_v_evrope_operediv_final_fantasy_16_i_resident_evil_4-1651784)
20 числа - Аналитики: розничные продажи Starfield рухнули во всем мире
Вы уже определитесь, рухнули они или взлетели, или рухнули тк все её скупили
Я наиграл 80+ часов. Могу сказать, что игра не стоит своих денег. Есть положительные аспекты, но в общей картине игра не выдающаяся. Среднячек, который точно не тянет на что-то уровня AAA. В игре есть чем заняться, но не более того. Сожалею, что люди массово накупили эту игру, потому что по хорошему сообщество должно было показать, что такое не прокатит больше. Но увы, рейтинги явно купленных (или подлизывающихся?) критиков и ожидания на основе былых достижений сделали своё дело, а значит, bethesda продолжит делать посредственный продукт. В целом впечатление, что был попил бюджета. Причины таких мыслей заключаются в том, что для меня очевидно, что на игру выделялся хороший бюджет, но так бездарно его реализовать можно только нарочно. Весь штат сотрудников по моему мнению нужно распускать, но вряд ли кто-то этим будет заниматься, ведь деньги идут ручьем, а это главное. Имхо, но даже только вышедшие с учебы айтишники и то лучше бы сделали подобный продукт по ТЗ. А тут прямо след фолыча 4 чувствуется, что те же люди это сделали (то есть опыт есть, но почему все так плохо?). Отдельно хочу отметить, что дизайн локаций в этой игре отвратителен во всех смыслах, а так же очень слабая проработка поселений и бесконечные миссии в стиле press x , чтобы пройти миссию. Не покупайте эту дичь и лучше потратьте эти деньги на star citizen, там хоть и есть свои проблемы, но многие из проблем этой игры отсутствуют. А если вы из тех, кто считает что СС не стоит своих денег, то можете просто потратить их на что-то более полезное.
Всем скопом накупили, а запустив увидели, что игра не очень.
Справедливо
Лейсан Паша тебя любит..
Мусор в в мусорку, справедливо!
Посмотрим года через 3, когда допы и моды изменят игру. Это как с F4, на выходе точно также хейтили, а сейчас многие считают ее одной из лучших рпг за последние 10 лет.
И чему тут радоваться? По сути они сделали игру как полагается, лучше во всём что они до этого делали. Так что радоваться, тому что они вдруг решат поменять формулу или что, ага видел я уже к чему это приводит, вот при таком подходе реально какаха может выйти привет Risen2
формула 2011 года не работает в 2023 (как и их движок).
Ты не нормальный, если считаешь это игрой, да ещё и сделанной как полагается.Это треш.
треш и ненормально это сидеть в комментах причём походу частенько по игре что тебе не нравится.
А я хотя бы наслаждаюсь игрой и в следующем году выйдет пожалуй лучшая экшен рпг точнее её ремейк кайф..
А что тогда работает?
Ну на вскидку, экшен рпг не так уж и много ну прям из известных
+, не понимаю такого хейта к ней. Когда в этом году вышла такие игры как голум или же Immortals of Aveum, которые объективно можно считать калом. Ну а тут почему-то раз паре блогеров с ютуба не понравилось, так все поносят
Этих аналитиков через несколько лет школьники, которые установили 1001 мод, забьют сменкой.
Как минимум эта лучшая игра 21 века
Для тех кто не играл ни в одну игру 21 века
очередной кал 21 века
Для тех кто не играл ни в одну игру 20 века я бы сказал.
В мире, где в 21 веке существует только одна игра
Для тех, кто никогда не играл ни в одну игру.