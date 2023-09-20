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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 3 143 оценки

Количество игроков Starfield превысило 10 миллионов

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monk70
Новости

Bethesda объявила, что их последняя игра, космическое приключение Starfield, привлекла более десяти миллионов игроков, что еще больше укрепило ее статус крупнейшего запуска разработчика за все время. Полторы недели назад компания сообщала о 6 миллионах игроков.

Действие Starfield происходит в 2300-х годах, после колониальной войны между Соединенными колониями и Коллективом Фристар. Игроки создадут своих собственных персонажей, которые станут частью организации исследователей космоса Constellation, и будут ориентироваться в непростом мире, наступившем в результате кровавой Войны колоний. Starfield также доступен на Xbox Game Pass со дня запуска.

Игра очень напоминает предыдущие проекты Bethesda: игроки в конечном итоге создают собственное повествование, следуя сюжетным линиям, которые перерастают в нечто большее. Starfield может похвастаться особенно масштабными исследованиями, помогающими достичь этого захватывающего подвига, а также изобретательной новой игрой и системой, которая наверняка будет удерживать игроков на долгие годы.

Starfield доступна на Xbox и ПК.

-6
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Зеленый стим тоже входит сюда?

8
shumaher-253

это там такие баги серьезна

0
МАХАН МАХАНОВИЧ shumaher-253

Вся игра баг

0
Raphtallia МАХАН МАХАНОВИЧ

Эта игра уже в мем превратилась.

0
Night Driving Avenger

В кадре типичный игрок в Скамфилд, а рядом стоят Говард и Хайнс с широченными улыбками

1
МАХАН МАХАНОВИЧ Raphtallia

Да, старфилд продлевает жизнь

0
Shеpard
Bethesda объявила...

Дальше можно не читать. Очередная манипуляция и звездёшь.

5
Understanding the Truth
Количество игроков Starfield превысило 10 миллионов

Нет Тодд и не пытайся убедить

3
Real Slim Shady

А че не 10 миллиардов? 1000 планет же создали, могли бы и игроков так же накрутить.

2
Raphtallia

Осторожничают после своих оценок 10 из 10 и.т.д.

2
luVol

10 уровня в игре по сегодняшний день в стиме достигли чуть больше 50% сыгравших в эту игру

"А ведь они не раскрыли эту игру, наиграв 30+ часов минимум. Слабаки"
(с) Типичные фанаты Старфилда

2
Spillik

А, так это типа уже минус? До этого кричали все, что первую ачивку получило около 10%.

0
Liliyai

Игроков или людей запустивших хоть раз, в пассе и без учета времени? Манипулировать циферками легко, только такого ажиотажа невидно=) Стримы еле дышат и уступают индюшкам, стим не растет, да даже самый популярный мод на инвентарь 150к скачиваний (т.е не пасс). Игра конечно может и зашла части ироков, но 10млн точно маркетинг и не более.

2
Raphtallia

Слабо верится. Разве что посчитали пиратов, да и то вряд-ли.

1
Destroited

Как в это зашкварное убожество набралось столько народу ? Я бы даже в 10 тысячь не поверил, настолько убогая эта поделка на коленке.

0
Raphtallia

Тише, сейчас прибегут защитники и начнут лить в уши что это шедевр. Что только в нем можно бродить по пустым планетам и ощутить свою ничтожность.

0
Destroited Raphtallia

Блин и как я сам не подумал, все убегаю рыдать за шкаф ! + тебе

-1
Night Driving Avenger

Да всё просто, по подписке залетели, поковыряли что да как, кто-то остался ковыряться в этом дальше, но многие скорее всего снесли и ушли ковырять что-то другое. Это типично для подписочных сервисов. Но уточнять кто сколько времени провел разумеется никто не будет, не говоря уже о продажах, не так солидно станет.

1
Destroited Night Driving Avenger

Ну по факту так наверное и есть, ты прав.

0
Talendor3

Верим?

0
Zodiac169

следуя сюжетным линиям, которые перерастают в нечто большее. - да да да. Большее... ага.

-1