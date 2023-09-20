Количество игроков Starfield превысило 10 миллионов

Bethesda объявила, что их последняя игра, космическое приключение Starfield, привлекла более десяти миллионов игроков, что еще больше укрепило ее статус крупнейшего запуска разработчика за все время. Полторы недели назад компания сообщала о 6 миллионах игроков.
Действие Starfield происходит в 2300-х годах, после колониальной войны между Соединенными колониями и Коллективом Фристар. Игроки создадут своих собственных персонажей, которые станут частью организации исследователей космоса Constellation, и будут ориентироваться в непростом мире, наступившем в результате кровавой Войны колоний. Starfield также доступен на Xbox Game Pass со дня запуска.
Игра очень напоминает предыдущие проекты Bethesda: игроки в конечном итоге создают собственное повествование, следуя сюжетным линиям, которые перерастают в нечто большее. Starfield может похвастаться особенно масштабными исследованиями, помогающими достичь этого захватывающего подвига, а также изобретательной новой игрой и системой, которая наверняка будет удерживать игроков на долгие годы.
Starfield доступна на Xbox и ПК.
Зеленый стим тоже входит сюда?
это там такие баги серьезна
Вся игра баг
Эта игра уже в мем превратилась.
В кадре типичный игрок в Скамфилд, а рядом стоят Говард и Хайнс с широченными улыбками
Да, старфилд продлевает жизнь
Дальше можно не читать. Очередная манипуляция и звездёшь.
Нет Тодд и не пытайся убедить
А че не 10 миллиардов? 1000 планет же создали, могли бы и игроков так же накрутить.
Осторожничают после своих оценок 10 из 10 и.т.д.
10 уровня в игре по сегодняшний день в стиме достигли чуть больше 50% сыгравших в эту игру
"А ведь они не раскрыли эту игру, наиграв 30+ часов минимум. Слабаки"
(с) Типичные фанаты Старфилда
А, так это типа уже минус? До этого кричали все, что первую ачивку получило около 10%.
Игроков или людей запустивших хоть раз, в пассе и без учета времени? Манипулировать циферками легко, только такого ажиотажа невидно=) Стримы еле дышат и уступают индюшкам, стим не растет, да даже самый популярный мод на инвентарь 150к скачиваний (т.е не пасс). Игра конечно может и зашла части ироков, но 10млн точно маркетинг и не более.
Слабо верится. Разве что посчитали пиратов, да и то вряд-ли.
Как в это зашкварное убожество набралось столько народу ? Я бы даже в 10 тысячь не поверил, настолько убогая эта поделка на коленке.
Тише, сейчас прибегут защитники и начнут лить в уши что это шедевр. Что только в нем можно бродить по пустым планетам и ощутить свою ничтожность.
Блин и как я сам не подумал, все убегаю рыдать за шкаф ! + тебе
Да всё просто, по подписке залетели, поковыряли что да как, кто-то остался ковыряться в этом дальше, но многие скорее всего снесли и ушли ковырять что-то другое. Это типично для подписочных сервисов. Но уточнять кто сколько времени провел разумеется никто не будет, не говоря уже о продажах, не так солидно станет.
Ну по факту так наверное и есть, ты прав.
Верим?
следуя сюжетным линиям, которые перерастают в нечто большее. - да да да. Большее... ага.