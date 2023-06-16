"Бабушка Скайрима" не появится в Starfield и не планирует в нее играть

Если вы надеялись встретить Ширли Карри, более известную как бабушка Скайрима, в Starfield, то приготовьтесь к разочарованию — 87-летная ютуберша подтвердила, что ее не будет в долгожданной космической ролевой игре Bethesda.
Карри недавно спросили в разделе комментариев к одному из ее видео на YouTube, есть ли у нее собственный корабль в Starfield. В своем ответе она пояснила, что никак не связана с игрой.
«Они никогда не связывались со мной, чтобы участвовать в этом, — сказала Карри, — так что я не участвую».
Более того, космическая обстановка, по-видимому, не нравится ютуберу, поскольку она добавила:
«Кроме того, я никогда не буду в нее играть».
Хотя бабушки Skyrim нет в финальной версии игры, в недавнем выпуске Starfield Direct появился небольшой намек на нее с персонажем, которого называют только «Бабушка». Карри посмотрела видео и ответила:
«Кого-то зовут бабушка - это может быть кивок в мою сторону… что было бы мило».
К счастью, когда-нибудь мы встретимся с бабушкой Skyrim, так как еще в 2019 году Bethesda сообщила, что она будет добавлена в качестве NPC в Elder Scrolls 6, что является идеальным способом отдать дань уважения такой замечательной женщине.
Бабка сказала что без русского языка не будет играть))
У бабушки просто сердце слабое, оно не выдержит того количества багов, что может ждать на Релизе...
Правильное решение.
Бабка обиделась?))
У неё тоже пенсии на игру не хватит?
Возможно была отсылка на бабушку Терешкову, которая была первой женщиной-космонавткой в космосе, и уже является бабушкой.
Сколько она уже купила скайримов в ожидании новой части?
Тодд Говард по своему гений.Он создал жанр игры "Жвачка". Даже если тебе не нравится игра или большая её часть, то ты все равно наиграешь в неё от 400 часов и выше или купишь второй, а то и третий раз))
Боже,давайте сейчас вообще всех ютуберов вспоминать и в игру добавлять,всегда подобное раздражало,ибо портит погружение.
Новости, которые мы заслужили. А чё там Амауранта играть будет?)
Ну и правильно, старого человека не проведешь, будет ещё тот провал.
Если даже подобный проект заранее провал,то вам вообще ничего понравится не может,проблема уже явно не с играми,а с головой.
Чет многим так хочется чтобы он был провалом, если он провалится это будет капец который аукнется по всем платформам. Так как майки в таком случае устроят похороны своему игровому подразделению, а остальные платформо держатели смогут спокойно положить болт (что они и сделают) на какие либо старания
Хотя скорее всего она реально не любит фантастику и тд, я в своё время пока не поиграл в fallout 3 даже не смотрел в сторону рпг что не в жанре средневекового фентези, да и то, как не фанател по космической теме так и не фанатею. Старфилд исключение из правил, так как рпг от беседки и в целом действительно рпг
Из-за одной игры никто не будет устраивать похороны, если речь о таком гиганте как майкрософт. Не надо так драматизировать из-за одной ничем особо не выделяющейся игры...да даже если бы она чем-то выделялась, она никак бы не повлияла НА ВСЮ ИНДУСТРИЮ мать его и игровое подразделение майков в частности.