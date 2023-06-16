"Бабушка Скайрима" не появится в Starfield и не планирует в нее играть ©

Если вы надеялись встретить Ширли Карри, более известную как бабушка Скайрима, в Starfield, то приготовьтесь к разочарованию — 87-летная ютуберша подтвердила, что ее не будет в долгожданной космической ролевой игре Bethesda.

Карри недавно спросили в разделе комментариев к одному из ее видео на YouTube, есть ли у нее собственный корабль в Starfield. В своем ответе она пояснила, что никак не связана с игрой.

«Они никогда не связывались со мной, чтобы участвовать в этом, — сказала Карри, — так что я не участвую».

Более того, космическая обстановка, по-видимому, не нравится ютуберу, поскольку она добавила:

«Кроме того, я никогда не буду в нее играть».

Хотя бабушки Skyrim нет в финальной версии игры, в недавнем выпуске Starfield Direct появился небольшой намек на нее с персонажем, которого называют только «Бабушка». Карри посмотрела видео и ответила:

«Кого-то зовут бабушка - это может быть кивок в мою сторону… что было бы мило».

К счастью, когда-нибудь мы встретимся с бабушкой Skyrim, так как еще в 2019 году Bethesda сообщила, что она будет добавлена в качестве NPC в Elder Scrolls 6, что является идеальным способом отдать дань уважения такой замечательной женщине.