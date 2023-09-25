Bethesda выпустила второй патч для Starfield

Выпущен второй небольшой патч для Starfield. В этом обновлении устранены некоторые проблемы с производительностью и стабильностью, а также несколько общих проблем с игровым процессом. Команда разработчиков напомнила, что продолжает работу над более крупным обновлением, но не стали называть сроки выхода.
После загрузки последнего обновления Starfield будут исправлены проблемы, связанные с тем, что персонажи уходили с заданных мест, а также проблема, из-за которой звездные станции неправильно обозначались как принадлежащие игроку корабли. Bethesda также исправила проблему, из-за которой можно было получить доступ к полному инвентарю торговца. Хотя Bethesda не предоставила конкретной информации, это позволяет предположить, что глюк с лужами в Starfield, возможно, был исправлен, но это потребует дальнейшего тестирования после того, как поклонники скачают обновление для себя.
Новое обновление Starfield устраняет проблемы с графикой игры, такие как размытые текстуры. Большое внимание в обновлении уделено сканеру Starfield, который начинал глючить после определенного момента. Остается надеяться, что загрузка нового обновления позволит оставить эту проблему в прошлом, и игроки Starfield с большим количеством часов игры снова смогут использовать свой сканер без проблем с замираниями. Кроме того, в последнем обновлении были реализованы другие, не уточненные улучшения стабильности и производительности, что должно означать уменьшение количества сбоев и зависаний для игроков Starfield.
И, наконец, в новом обновлении для Starfield исправлена пара проблем с кораблями. До обновления на кораблях Starfield наблюдалась проблема, из-за которой исчезали отображаемые предметы на манекенах, а также проблема, из-за которой предметы, хранящиеся в контейнерах для хранения Razorleaf и оружейных стеллажах, исчезали после захвата другого корабля.
С полным, и небольшим, списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
Взяли у Хуанга 5090 и теперь сидят в офисе "не ну нармальна игра работает, фигули эти бомжи ноют"
При этом ещё наверное с выхода есть мод который довольно неплохо исправляет этот момент, без какого либо видимого ухудшения графики.
Какая 5090? У них там квантовые компьютеры проводят вычисления, порой в паре тысяч параллельных вселенных. Вот это они называют - ТЕХНОЛОГИИ!! А мы дикари, с примитивными кремниевыми.. кхм...
Тод Говард ждет пока напилят моды, что бы их вставить в игру как патчи, а в будущем вообще еще раз игру продать заново, козел
Ну че ребят, интереснее игра стала? Можно проходить? 🤣🤣🤣
Нет, интереснее она точно не стала).
Из игры, похоже, вырезали большие куски геймплея, как топливо и выживач.
Топливо упоминается просто везде, на каждом шагу и в загрузочных экранах, плюс повсеместные станции добычи гелия-3 и реплики механиков, предлагающих заправиться. А такое обилие всяческих недугов, лекарств и видов пищи говорит о полноценном "выжывании", вроде того, что уже было изобретено в Фаллаут 4.
Плюс атмосферные опасности, температура, инфекции и аванпосты. Которые, похоже, тоже должны были служить дозаправочными пунктами в путешествиях.
Почему-то решили оставить от игры только оболочку, как бы креативный режим. Порезали на длц? Или не верят в усидчивость игроков, не готовых преодолевать трудности космической пионерии?
Это в духе беседки, назывется собери игру себе сам, а собирать начнем после выхода утилит для модинга ))
Ну, топливо то все-таки есть, пусть и условное только лишь в циферках, но все-равно оно ведь работает. Будут маленькие топливные баки - далеко не прыгнешь. А то, что заправляться не надо, может оно и к лучшему... Вон во всяких ГТА тоже не надо машину заправлять и ничего, нормально все играют, мало кого это особо парит. Все-таки это именно игровая условность.
А вот про элементы выживания я соглашусь в принципе, хотя я считаю, что со всякими ожогами, отравлениями, переломами и так далее уже неплохо сейчас сделано. Я бы только дебаффы еще усилил, чтобы еще сложнее было. И сделал бы, чтобы если не вылечился вовремя, то перманентные дебаффы бы давали.
Так же жажду, голод и потребность в сне могли бы и сделать, странно что их нет, учитывая, что в игре просто огромнейшее разнообразие еды и напитков и часто встречаются торговые автоматы.
Хотя Беседка любит облегчения и упрощения делать, к сожалению.
Раньше вон в Fallout 76 была постоянно потребность в еде и воде. Я помню когда только начинал играть в него несколько лет назад, то мне даже нравилось, что приходилось собирать грязную воду, собирать дрова и кипятить её потом на костре. Еду надо было готовить, но она быстро портилась. Вроде бы это плохо, но с другой стороны был смысл ходить "в рейды" во всякие заброшенные места в поисках старых консервов и собачьей еды (они не портились). В общем была хоть какая-то глубина.
А сейчас что? Всю систему переделали и испортили. Жажда и голод как бы все еще есть, но они не дают никаких дебаффов, если ты вообще не ешь и не пьешь. Наоборот только баффы, если поел или попил. И как бы смысл весь пропал... Если тебе плевать на незначительные баффы, то смысла в еде нет. Я по итогу все консервы и воду продал потом торговцам и больше не собираю.
Жду
тестил кто,производительность как?
Смотря на чем тестить... надо уточнять, я так-то особых проблем и не видел, именно в плане производительности. Так и надо вопрос ставить, тестил ли кто на старых вёдрах, 3050, 3060, а может и вообще на старье 10-20 серий...
Так у меня спеки в профиле. 3060 -1080 + \ - тоже самое.Явно раз спрашиваю,то у меня -не топ железо.На 2080 - 3070 в полне играбельно с модом на ini настройки и длсс=) Без негатива)
куясе 3060 старое ведро. Это всего лишь прошлое поколение, 4000 только вышла.
Ну я к тому что 60я линейка никогда не отличалась производительностью) Так то у меня у самого 3070ти и в 2к уже туговато)
Туговато где? На ультрах в 2к - думаю у тебя в большинстово игр(а то и во всех) 60+ фпс без ртх.
Старфилд - даже не будем учитывать=) Ибо 4080 с fsr, не справляется=) Смешно.
чот как-то жиденько.. учитывая что у чуваков слетают хранилища, корабли, даже аванпосты ... ну нахер еще на годик
А за годик еще и моддеры поработают... А пока можно что угодно поиграть, хоть в тот же Ноуменскай - говорят его значительно улучшили по сравнению с релизом.
в общем нужно ждать версию 2.0, через 3 годика можно будет поиграть нормально)
Жесть, уровень студии, они умудрились засунуть моды в патч и назвали это своим патчем!Модерам хоть денжат подкинули, указали, что они сопричастны к этому событию?
Браво, рукоплещу стоя!
Браво, Тодд, ты лучший.Нет сомнений, так раком ставить своих фанатов нужно уметь, просто мастер.
Такими темпами, как работает Тодд, скоро слово ЛОХ приобретет новый оттенок и это определение вырвется на международный уровень- Лицо Обиженное Ховардом.
А то, что трупы бывшего экипажа катаются, пока корабль не перестроишь - поправили?
Охренеть какой нужный патч! Просто я ****** не хотел! Типа в игре проблем нет?
Хорошо что игру все таки чинят, многие отвернулись от старфилда из за недоработок с оптимизацией, но лучше конечно преобрести игру когда выйдут все ДЛС и патчи.
Bethesda выпустила второй патч для Starfield, и исправляет он ровным счетом
Они любители делать патчи исправляя ошибки не забывая завозить новые.
Руссик от ZoG не слетел?
Обновить русификатор ZoG можно за 5 секунд, всего-то нужно закинуть две папки от {Segnetofaza} в папку с игрой. Не вижу в этом проблемы, даже если слетел.
Ты время видел?
Не слетает. Слетает только Starfield Script Extender (SFSE), достаточно снова закинуть файл и переименовать, как было для запуска в стиме (это я уже про Launch on Steam with In-Game Overlay).
Все-таки не очень я и рад инициативе что они добавят карты городов. Что касается карты, для меня минус это то что находясь на локации при открытии игре пофиг, нет привязки от чего может показать саму планету, а тебе надо будет нажать клавишу дабы приблизить к локации. А вот отсутствие подробной карты локации даже в плюс, так как нет ничего лишнего для глаз, только самое необходимое, районы для быстрого перемещение(телепорт)
Особенно вспоминая ужас что был в скайриме, где просто чёрный фон утыканный дверями в которые можно войти.
Кстати не удивлён что они не торопятся его обновлять. Из за долгой разработке большие игры в последнее время стараются по долгу поддерживать, собственно как и исправлять ошибки компенсируя это всякой новой мелочевкой и как они это называют "улучшением качества жизни" раньше просто фиксили ошибки, а теперь могут даже исправить совсем уж спорные моменты(если это не касается квестовой части) хотя раньше было пофиг нравится что-то или нет, никто ничего особо не трогал кроме багов. А теперь крупные патчи порой и на мини длс в комплекте тянут. И самое основное это геймпасс. Тут уже майки хош или нет, заставят поддерживать как можно дольше, так как тот же TES 6 совсем не близко.
Особенно вспоминая ужас что был в скайриме, где просто чёрный фон утыканный дверями в которые можно войти.
Я вспоминаю тот ужас, что был в Морровинде, и всё таки я его смог до конца пройти)))
Поиграл вчера часа два,три - снёс к чёрту. Такааая муть,игра вообще никакая,во всех аспектах.
Полностью поддерживаю, крайне сырая игра.
да забудьте уже про эту бездарную поделку..
завтра dlc для кибера выходит, вот во что будут играть все
Ну вот, работают же над исправлением, несмотря на визги хейтеров и вопли всепропальщиков
Зачем? Для кого?