Microsoft выпустила динамический фон с изображением Starfield для Xbox Series

То, что настройка интерфейса Xbox не относится к числу сильных сторон консолей Microsoft нового поколения, ни для кого не секрет. Команда Фила Спенсера дорабатывает и улучшает управление интерфейсом, во многом благодаря отзывам и пожеланиям сообщества, но на самом деле ему еще предстоит доработать, но уже сейчас он кажется более плавным.
Динамические фоны были созданы с появлением Xbox X|S Series, и за это время нам было предложено несколько более или менее удачных вариантов оформления. Но Microsoft, похоже, продолжает увеличивать количество новых фонов, и вслед за заставками из Diablo IV, Hi-Fi RUSH и Immortals of Aveum появилась заставка, приуроченная к долгожданной игре - Starfield.
Новый "динамичный" фон Starfield для Xbox Series X|S содержит изображение главного арта игры, который также является ее обложкой. Под словом "динамический" подразумевается, что на самом деле он не движется, а является статичным изображением. В любом случае, это официальный вариант, и он уже доступен.
Для пользователей, желающих установить этот или любой другой новый динамический фон, достаточно нажать кнопку Xbox, перейти в "Настройки", нажать "Персонализация", перейти в "Мой фон", затем "Динамические фоны" и выбрать новый динамический фон Starfield или любой другой, который вам понравится.