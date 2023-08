Мод добавляющий DLSS 2/3 в Starfield будет платным ©

Мод для Starfield, добавляющий поддержку DLSS, будет в некоторой степени платным, т.е. для его загрузки потребуется подписаться на Patreon автора. Это подтвердил моддер PureDark, который не слишком обеспокоен реакцией сообщества на это решение и предложил критикам делать свои моды, если они хотят распространять их бесплатно.

В последние несколько дней PureDark дал понять, что мод, добавляющий DLSS от Nvidia версии 2 и 3, будет доступен сразу после запуска Starfield. Таким образом, сразу же можно будет играть с улучшенной производительностью и всеми преимуществами использования этой технологии.

Однако в сообщении на своем канале Discord PureDark сообщил, что мод будет доступен для скачивания только подписчикам на его Patreon. Он также резко ответил на критику через Reddit:

Многие будут критиковать меня за то, что я не сделал его бесплатным, но меня это не волнует. Вы можете сделать свой собственный бесплатный мод и поделиться им с другими, сделав мой бесполезным.

В конце концов, это его мод, его работа, его решение о том, как его распространять. Но переживать не стоит, всегда найдутся добрые люди, которые выложат эту модификацию в открытый доступ.

PureDark - очень известный моддер, который уже выпустил моды, добавляющие DLSS в Red Dead Redemption 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Last of Us Part 1 и Star Wars Jedi: Survivor.

Starfield станет доступна всем желающим с 6 сентября 2023 года. В нее можно будет играть на ПК и Xbox Series X/S, а также на всех устройствах, поддерживающих Xcloud от Microsoft. Кроме того, с момента запуска игра будет доступна по подписке Game Pass, на Xbox и ПК.