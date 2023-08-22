Мод добавляющий DLSS 2/3 в Starfield будет платным

Мод для Starfield, добавляющий поддержку DLSS, будет в некоторой степени платным, т.е. для его загрузки потребуется подписаться на Patreon автора. Это подтвердил моддер PureDark, который не слишком обеспокоен реакцией сообщества на это решение и предложил критикам делать свои моды, если они хотят распространять их бесплатно.
В последние несколько дней PureDark дал понять, что мод, добавляющий DLSS от Nvidia версии 2 и 3, будет доступен сразу после запуска Starfield. Таким образом, сразу же можно будет играть с улучшенной производительностью и всеми преимуществами использования этой технологии.
Однако в сообщении на своем канале Discord PureDark сообщил, что мод будет доступен для скачивания только подписчикам на его Patreon. Он также резко ответил на критику через Reddit:
Многие будут критиковать меня за то, что я не сделал его бесплатным, но меня это не волнует. Вы можете сделать свой собственный бесплатный мод и поделиться им с другими, сделав мой бесполезным.
В конце концов, это его мод, его работа, его решение о том, как его распространять. Но переживать не стоит, всегда найдутся добрые люди, которые выложат эту модификацию в открытый доступ.
PureDark - очень известный моддер, который уже выпустил моды, добавляющие DLSS в Red Dead Redemption 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Last of Us Part 1 и Star Wars Jedi: Survivor.
Starfield станет доступна всем желающим с 6 сентября 2023 года. В нее можно будет играть на ПК и Xbox Series X/S, а также на всех устройствах, поддерживающих Xcloud от Microsoft. Кроме того, с момента запуска игра будет доступна по подписке Game Pass, на Xbox и ПК.
Мододелов с платными модами нужно выгонять со всех ресурсов пинком под зад. Все уважающие себя энтузиасты приделывают способ отблагодарить, но делать это обязательным никак нельзя
Категорически согласен.
а да? пусть он идет в Jopу, без негатива конеш, длсс 2.0 добавленый модом уже не так работает, как если бы его добавили разработчики, прибавка в режиме качества с использованием длсс уже не даёт 25-30% к производительности, максимум 15%, да и выглядеть может хуже
Зато платно! Ты чуствуешь что заплатил за каждый из этих 15%. Поэтому эти бесплатные 30% ничто, они неосязаемы, их видно только на экране, понимаешь?
Кто скачает и на торренты выложит, не проблема.
По факту, хочет сделать платным мод, пускай, если не хотите покупать, ждите пока кто-то другой сделает такой же мод бесплатно, а вообще новость из разряда "у меня зачесалась жопа"
а зачем ждать, первый кто скачает выложит его бесплатно.
орэо