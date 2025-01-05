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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.9 6 892 оценки

Новый мод для Starfield добавил Normandy SR-1 из Mass Effect

GeekBerserk
Новости

Моддерское сообщество окружает все новые игры Bethesda своей любовью и Starfield — не исключение! Например, один из недавних модов превратил DLC Shattered Space в Star Wars! Что уж говорить про моды для Fallout 4 и Skyrim.

Новый мод для Starfield, недавно опубликованный пользователем Arrokoth7323 на Nexus Mods, называется "Mass Effect - Normandy SR1 (Interior - Exterior)". Как следует из названия, он добавляет Normandy SR-1 из Mass Effect в Старфилд. Создатель полностью обработал навигацию внутри корабля, что позволяет ИИ-команде свободно перемещаться без багов. Приобрести этот корабль можно у нового торговца в космопорте Новой Атлантиды. Обе франшизы имеют схожую эстетику, поэтому "Нормандия" прекрасно вписывается в мир Starfield.

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Здесь даже можно кастомизировать внутренние помещения корабля. Экстерьер неподвластен изменениям, поскольку используется кастомная модель, не предназначенная для модификации в редакторе кораблей

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
BewitchingBaron

Жаль интересный геймплей не воссоздан...

6
Чебурешник

беседка никогда не умела делать интересный геймплей

-3
MadPyramus

Легендарный чувак, его труд не пропадёт даром. Так и быть, пройду эту шнягу в третий раз, а потом ещё, когда выйдет Старборн длц.

1
Ваtоn

у тя беды с башкой, лечись чувак

-1
BewitchingBaron

игра то раскрылась? :)

0
Almadir BewitchingBaron

да

0
SOLUS5678

Молодец парень!.

1
BashfulUgochi

Даже ради легендарной Нормандии не особо хочется нырять в этот омут из калла под названием СтарыйФил'д.

-1