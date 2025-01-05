Новый мод для Starfield добавил Normandy SR-1 из Mass Effect

Моддерское сообщество окружает все новые игры Bethesda своей любовью и Starfield — не исключение! Например, один из недавних модов превратил DLC Shattered Space в Star Wars! Что уж говорить про моды для Fallout 4 и Skyrim.

Новый мод для Starfield, недавно опубликованный пользователем Arrokoth7323 на Nexus Mods, называется "Mass Effect - Normandy SR1 (Interior - Exterior)". Как следует из названия, он добавляет Normandy SR-1 из Mass Effect в Старфилд. Создатель полностью обработал навигацию внутри корабля, что позволяет ИИ-команде свободно перемещаться без багов. Приобрести этот корабль можно у нового торговца в космопорте Новой Атлантиды. Обе франшизы имеют схожую эстетику, поэтому "Нормандия" прекрасно вписывается в мир Starfield.

Здесь даже можно кастомизировать внутренние помещения корабля. Экстерьер неподвластен изменениям, поскольку используется кастомная модель, не предназначенная для модификации в редакторе кораблей