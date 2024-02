По словам инсайдера, история с выходом Starfield на PlayStation - "чистый вымысел"

На прошлой неделе игровой мир погрузился в ажиотаж, когда XboxEra сообщила слухи о том, что Starfield выйдет на PlayStation и другие платформы. Вскоре поползли слухи о том, что Indiana Jones and the Great Circle и даже Gears of War рассматривались для мультиплатформенных релизов, что породило разговоры переходе Microsoft полностью на мультиплатформу.

Что ж, похоже, не все слухи оказались верными. Известный инсайдер NateDrake/Nate the Hate, который в прошлом неоднократно предоставлял точную информацию, был одним из первых, кто поддержал эти слухи, но, похоже, он начинает об этом сожалеть. Он уже разъяснил свою позицию, заявив, что не думает, что все игры для Xbox станут мультиплатформенными, но теперь он пошел еще дальше в сообщении на форумах ResetEra, заявив, что теперь он считает, что Starfield останется эксклюзивным для экосистемы Xbox и, в частности, слухи связанные с этой игрой были «чистым вымыслом», возможно, созданным плохими актерами.

«Теперь я убежден, что выход Starfield на PlayStation не состоится, и распространяемая информация была чистой выдумкой. Моя промашка.

Означает ли это, что все, что связано с мультиплатформенностью игр для Xbox и возможными изменениями в игровой стратегии Microsoft, было фикцией? Маловероятно. Начнем с того, что Xbox объявила о «мероприятии по обновлению бизнеса-модели» на следующей неделе, и Фил Спенсер сказал следующее:

«Мы слушаем и слышим вас. На следующей неделе мы планируем мероприятие, посвященное бизнес-обновлению, на котором мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами более подробной информацией о нашем видении будущего Xbox. Следите за обновлениями».

Если бы за этим дымом не было огня, он просто бы все отрицал. Что-то определённо происходит за кулисами, и мы узнаем больше на следующей неделе, но первоначальный слух о «Starfield на PlayStation», с которого все это началось, теперь кажется менее вероятным. Кроме того, определенно относитесь к этому с долей скептицизма, но Том Хендерсон — возможно, инсайдер с самым большим послужным списком точности — вмешался в спор, чтобы сказать, что сотрудники Xbox «очень удивлены» тем, насколько вышли из-под контроля слухи и разговоры.

Думайте как хотите, но, поговорив с несколькими людьми там, они [xbox] были очень удивлены размахом «слухов», потому что, насколько я понял, ничего не было утверждено, кроме Hi-Fi и SoT.



Честно говоря, звучит так, будто по большей части это был яркий пример испорченного телефона или людей, которые просто выдумывают всякую ерунду, чтобы извлечь выгоду из истерии. Будет интересно посмотреть, что будет сказано, потому что слухи, похоже, подпитывают решения, которым, так сказать, может потребоваться больше времени на приготовление.