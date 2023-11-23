Пользователи заметили, что последний патч Starfield исправляет сумасшедший взгляд NPC

Среди различных тем обсуждения Starfield появление некоторых NPC повторялось как настоящий мем, в частности из-за странного поведения и внешнего вида, но эти элементы, похоже, значительно улучшились с выпуском нового патч 1.8.86, по сообщениям игроков.
Обновление, выпущенное ранее на этой неделе, принесло в Starfield несколько изменений, включая официальную поддержку DLSS и различные другие новые функции и улучшения. Среди них, видимо, были и улучшения внешнего вида неигровых персонажей.
Проблема не объясняется подробно в официальных примечаниях к патчу, в которых по-прежнему говорится о многих улучшениях, внесенных во многих областях игры, но многие заметили и очевидные изменения в этой функции.
Действительно, учитывая, что Bethesda планирует поддерживать Starfield в течение длительного времени, чтобы сделать ее игрой, способной существовать годами, как и предыдущие разработки команды, мы можем ожидать, что исправления и новый контент появятся в дальнейших обновлениях.
Ну меня больше удивила оптимизация. Не просто исправили просадки фпс в некоторых местах как это обычно происходит, а игра как жрала n-е количество ресурсов так и жрёт, тут прям жор уменьшился на тех же настройках, выставил теперь всё на ультра и масштабирование на 100 полёт нормальный. Но судя по отзывам больше всего это ощущается на картах зелёных у них там чуть ли не в два раза, а то и больше производительность выросла в игре. Глядишь если и дальше будут оптимизировать может и загрузки в пределах планеты уберут без видимой потере в производительности
А глаза действительно теперь хорошо выглядит, сразу заметно при первом диалоге.
Им бы сейчас заняться массовкой, добавить больше реакций на действия ГГ, лиц нормальных завести, сделать так что бы во время диалога они не влезали, ну и всё же закрыть посещение генерируемых планет до полного прохождения игры. А там можно и на нормальные планеты контента добавить.
это было в патчноуте, ало
Да неужели.
Все равно всрато