Starfield - самая инновационная игра года? Геймеры в недоумении от результатов Steam Awards 2023

Этой ночью компания Valve подвела главные итоги прошлого года, озвучив победителей премии Steam Awards 2023. Ключевой особенностью этого события является то, что победителей определяют исключительно пользователи цифрового магазина Steam, активное число которых составляет несколько десятков миллионов. Тем не менее, их адекватность вызвала серьезные вопросы у геймерского сообщества после того, как в номинации "Самый инновационный геймплей" победил Starfield.
Любая похвала игрового процесса в Starfield кажется максимально странной. Даже сами разработчики из Bethesda Softworks признали, что повторно использовали геймплейные наработки из The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4. Кроме того, большую часть критики со стороны игроков проект получил исключительно из-за однообразного геймплея. В том же цифровом магазине Steam у Starfield последние отзывы от игроков были в основном отрицательными, а общий рейтинг проекта составляет всего лишь 61%. В социальных сетях и на форумах многие геймеры пришли в недоумение от итогов Steam Awards 2023. Многих удивило то, что кто-то вообще мог голосовать за Starfield в номинации "Самый инновационный геймплей".
Инновационный? Это, наверное, наименее инновационная игра, в которую я когда-либо играл" - Марк Хорган.
Что в ней инновационного? Как сделать самую скучную игру на свете?
Самая устаревшая мейнстримовая видеоигра за последние 20 лет получила инновационный геймплей, который чертовски уморителен.
Моей любимой инновацией было копирование и вставка анимаций и игровых механик из других ваших игр.
Что вообще изобрели разработчики, как сделать безвкусную, бесплодную игру и заставить ваше моддинг-сообщество полностью отказаться от нее?
'Какие нахрен инновации? Это буквально тот же самый геймплейный цикл, который использовался в каждой другой игре Bethesda за последние 20 лет. Абсолютно дико, что это получило хоть какую-то награду.
— пишут возмущенные игроки.
Были и положительные комментарии от фанатов и сторонников, но их оказалось недостаточно, чтобы преодолеть волну негатива, поднявшуюся после итогов Steam Awards 2023. Геймеров также смутила победа Red Dead Redemption 2 в номинации "Любимое дитя", однако к этому результату у них гораздо меньше вопросов чем к геймплею Starfield.
Инновационный провал разве что)
Вот я знал что ты так скажешь!
Я все жду когда Тод выдаст "спасибо за награду одну которая для меня много значит" а ему в ответ твит "ты настолько убог что мы тебя разыграли" и после награду забирает Shadows of Doubt.
После Тода никто не видел и он умер от кринжа.
Господи да это же явно троллинг как и с РДР 2.)
Заскочил в на Офф. Реддит по Старфилду и там люди пишут что ставили галку Старфилд стеба ради и из-за мемчиков.)
Хотя попадались там блаженные которые утверждали что Редактор кораблей и процедурная генерация планет (!!!) это инновация и нигде такого не было и это просто потрясающе.
P/S: Кстати совершенно не удивлюсь если Тодд и Беседка воспримут это со всей серьезностью и в одном из трейлеров запихнут цитату что в Стиме их игра была признана Самой Инновационной.
куплено
Всё потому, что нет никакой защиты от накрутки. Нужно было разрешить голосовать только тем, кто владеет конкретной игрой, а не вообще всем.
Вот вот, я тоже в недоумении.
Игра не плоха, но инновационна - это точно не пор неё.
Ну так результаты на основе голосований пользователей, вот они и натыкали ради рофлов
лучше бы все силы бросили на TES 6 чем на эту "инновацию". Позор.
а ясно продажные сучки, как обычно зло победило, зло это чертовы деньги так за сколько продались то ?
Ну как же не инновационная то? Раньше ни одна игра не состояла только из загрузок и на старте продаж ни кто не заявлял, что надо прям срочно всем обновить компьютер, а игра раскроется только через 200 часов :) Свежая струя то.
Ну, было бы неплохо, наверное, просто написать что именно по мнению редакции является инновационным. А так что-то не очень понятно.
В современном мире игродела вообще что-то инновационное сделать очень сложно так то.
Из названия впонлне понятно ,про что номинация... Если головой подумать, то это те игры, которые предлагают новые интересные геймплейные механики, привносят что то новое в игровую индустрию, либо хотя бы хорошо забытое старое, чего нету в большинстве современных игр.. Но увы, старфилд далеко не про это. Единственная инновация в игре - это количество загрузочных экранов.
Сами же игроки и создавали этот топ голосую за игры, и уже потом стим из 5 игр с наибольшими голосами создавал топ номинантов и так же игроки дальше голосовали за ту или иную игру из этого топа
Тут больше сыграло то, что по приколу все голосовали, либо фанатики старфилда с 10-ти акков . Имхо
старик Тод таблетки забыл выпить, пусть делает то что умеет (тес)
ещё не хватает та-дам из мема
База страфилд это база
Вот так ради прикола голосовать)))
Не знаю насчёт самой игры,но то,что они расширили настройки графики и добавили возможность менять эти настройки в самой игре,это очень удобно..
а что в других играх нужно в космос выходить что бы настройки сменить... мне больше настройки понравились по типу гта и bg3 с наглядным примером и описанием что куда влияет и что сколько ест. меня раздражают бессмысленные двери подгрузки или локации с нагрузкой например линкор у которого 4 отсека открыты и километр находится за закрытой дверью(выравнивание фпс у них так происходит или просто экономия на сценах что бы не рисовать несколько раз локацию. чмошники кароче даже с жатыми текстурами жрет игра как не в себя а на майнер ферме)
В прошлых играх нужно было каждый раз выходить из игры на рабочий стол - очень раздражало.
Так Starfield в отличии от бг3 не лагает безбожно на тех консолях на которых она есть. И вышла в день релиза с пк версией.
не всегда и не во всех например на юнити на ue
Я имею ввиду только Скайрим и Фолл4.
Вот я тоже удивился, но на безрыбье, как говорится...
Если в игре нет зоофилии, то она и тягаться не может в инновационности с "игрой года"
Госпади, да любой мусор подобный образом пиарят. Будто политическую хрень читаешь
идея хорошая, реализация калл.
вы на других номинантов посмотрите и все сразу ясно станет… тодд денех занес чтоб его щитевр конкурировал с трешаком из ада… я и сам типа голосовал за стырфильд тк остальное что там предлагалось для выбора то кал трешак из другого измерения и есесн стырфильд на фоне этого выглядит гораздо лучше