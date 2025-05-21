ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.9 7 244 оценки

SynthVoice выпустили крупное обновление нейросетевой озвучки Starfield - теперь озвучено и дополнение

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, студия SynthVoice выпустила крупное обновление для нейросетевой озвучки Starfield.

Starfield "Русификатор звука - Нейросетевой дубляж (Shattered Space)" [v1.0] {SynthVoiceRu}

Последняя версия нейросетевой озвучки основана на обновленной модели, а сама озвучка базируется на актуальной версии текстового перевода игры, затрагивая не только основную игру, но и вышедшее дополнение.

Размер озвучки составил внушительные 11,2 гигабайт.

11
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Избранный Иноса

А сам старфилд умер? Затишье такое. Либо его беседка забросила, либо кардинально

1
ScandalousVaclav

Не смотря на то, как его заплевывали, число модов уже перевалило за десять тысяч и выходят каждый день. Вполне возможно и Беседка молча выкатит масштабный ДЛС.

3
SoRaS3 ScandalousVaclav

Не возможно, а точно.

Это детище Тодда, просто так его не оставят.

3
Andersons

Вроде в сентябре должно быть новое ДЛС

Dicrom Fox

В этот симулятор загрузки ещё играют???

1
Rаyden

Ну я только сейчас начал его проходить и на самом деле там главная проблема не в загрузках. На быстром ССД загрузки не идут дольше 3-5 сек, да и техническая составляющая с оптимизацией там даже лучше, чем во второй Ластухе. Графика довольно красивая. Главная проблема, как ни странно в лоре и наплевательском отношении к космосу и законам физики. В игре про космос самая слабая часть игры - это космос, в остальном это типичный Фоллаут и играется не хуже 4-го Фола. Квесты проходить довольно интересно. Ветка Рюдзин напомнила старый добрый Деус Экс с его режимом призрака, там даже квестовые бандиты изначально относятся к игроку нейтрально и если их не провоцировать перестрелки не будет. Ветка Варуун с их научной мистикой напомнила старую Сингулярность.

Для примера несколько перлов про космос.

Спойлер

Прилетаем на рандомную планету, нам пишут, что на планете адская температура, но вполне можно высадиться. Ну, высаживаемся, включаем сканер и он показывает.... 440 градусов!!!! В реале к такой планете вообще подлететь невозможно, не то что высадиться, солнечная радиация превратит корабль в раскаленную сковородку, сожгет всю электронику, а космонавты в скафандрах будут вариться в собственном соку. Но это еще не все :) на планете идет... ДОЖДЬ и можно встретить свинец в ТВЕРДОМ состоянии. Это лютый фэйспалм :)

Есть и обратный бред, когда прилетаешь на планету, там идет снег, всё в сугробах, замерзшее озеро, а сканер показывает +44 градуса :)

Ну и с гравитацией тоже полно клоунады. Прилетаешь на планету, там грава 0.5, заходишь в пещеру и вуаля, грава уже 1.0. Да и вообще для формирования гравитации нужна масса планеты. Не может астероид иметь гравитацию в 0.5

Haranis

о, симулятор одинаковых комментов

1
Пользователь ВКонтакте

Неужели это кому то действительно нужно? 🤦 // Василий Горский

1
Пользователь ВКонтакте

А почему бы нет? // Алексей Евреинов

1
Haranis

Кувальда, Маттяо, орнул

Jarvis666

А на озвучку Сталкер 2 они х*й положили? Уже 7 месяцев не обновляли ничего.

Kolyambus

На лицухе достижения работают?