SynthVoice выпустили крупное обновление нейросетевой озвучки Starfield - теперь озвучено и дополнение

Как стало известно, студия SynthVoice выпустила крупное обновление для нейросетевой озвучки Starfield.
Последняя версия нейросетевой озвучки основана на обновленной модели, а сама озвучка базируется на актуальной версии текстового перевода игры, затрагивая не только основную игру, но и вышедшее дополнение.
Размер озвучки составил внушительные 11,2 гигабайт.
А сам старфилд умер? Затишье такое. Либо его беседка забросила, либо кардинально
Не смотря на то, как его заплевывали, число модов уже перевалило за десять тысяч и выходят каждый день. Вполне возможно и Беседка молча выкатит масштабный ДЛС.
Не возможно, а точно.
Это детище Тодда, просто так его не оставят.
Вроде в сентябре должно быть новое ДЛС
В этот симулятор загрузки ещё играют???
Ну я только сейчас начал его проходить и на самом деле там главная проблема не в загрузках. На быстром ССД загрузки не идут дольше 3-5 сек, да и техническая составляющая с оптимизацией там даже лучше, чем во второй Ластухе. Графика довольно красивая. Главная проблема, как ни странно в лоре и наплевательском отношении к космосу и законам физики. В игре про космос самая слабая часть игры - это космос, в остальном это типичный Фоллаут и играется не хуже 4-го Фола. Квесты проходить довольно интересно. Ветка Рюдзин напомнила старый добрый Деус Экс с его режимом призрака, там даже квестовые бандиты изначально относятся к игроку нейтрально и если их не провоцировать перестрелки не будет. Ветка Варуун с их научной мистикой напомнила старую Сингулярность.
Для примера несколько перлов про космос.
Прилетаем на рандомную планету, нам пишут, что на планете адская температура, но вполне можно высадиться. Ну, высаживаемся, включаем сканер и он показывает.... 440 градусов!!!! В реале к такой планете вообще подлететь невозможно, не то что высадиться, солнечная радиация превратит корабль в раскаленную сковородку, сожгет всю электронику, а космонавты в скафандрах будут вариться в собственном соку. Но это еще не все :) на планете идет... ДОЖДЬ и можно встретить свинец в ТВЕРДОМ состоянии. Это лютый фэйспалм :)
Есть и обратный бред, когда прилетаешь на планету, там идет снег, всё в сугробах, замерзшее озеро, а сканер показывает +44 градуса :)
Ну и с гравитацией тоже полно клоунады. Прилетаешь на планету, там грава 0.5, заходишь в пещеру и вуаля, грава уже 1.0. Да и вообще для формирования гравитации нужна масса планеты. Не может астероид иметь гравитацию в 0.5
о, симулятор одинаковых комментов
Неужели это кому то действительно нужно? 🤦 // Василий Горский
А почему бы нет? // Алексей Евреинов
Кувальда, Маттяо, орнул
А на озвучку Сталкер 2 они х*й положили? Уже 7 месяцев не обновляли ничего.
На лицухе достижения работают?