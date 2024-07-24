Утечка раскрывает подробности будущего обновления для Starfield, где появится транспорт

Несмотря на низкий пользовательский рейтинг Starfield, проект все еще имеет большую базу преданных фанатов, которые ожидают обещанных обновлений с новым контентом. Недавно студия Bethesda Softworks заинтриговала игроков возможностью добавления функциональных транспортных средств на планеты, которые должны значительно облегчить их исследования. Сегодняшняя утечка раскрывает больше подробностей о транспорте и запланированном апдейте для Starfield.

Стоит сразу отметить, что подробностями будущего патча для Starfield поделился анонимный пользователь с 4chan. Обычно такие утечки не отличаются надежностью, однако в качестве доказательства своих сведений он прикрепил скриншот с одним из новых транспортных средств, которые должны появиться после этого обновления. Верить утечке или нет — решать только вам, но оценить изображение вы можете выше.

Итак, согласно автору утечки, транспорт в Starfield будет реализован в виде багги — машины с простым каркасом на четырех колесах. Они будут представлены в различных дизайнах и с разными возможностями для игроков, но в целом в игре появится только один вид транспортного средства. Как сообщается, персонажи не смогут управлять этими машинами, но игроки могут брать с собой компаньонов и других NPC, если того потребует задание. При этом другие персонажи будут реагировать на то, что вы владеете или управляете транспортным средством.

Вариации багги будут иметь свое оружие, которое зависит от навыков игрока: первая — лазерный режим, который позволяет вам замедлять время, а вторая — пусковая установка. Чтобы получить наземный транспорт в Starfield, его достаточно просто купить у корабельного техника. Машина появится у вас на корабле и не потребует дополнительных модулей. Также известно, что игроки смогут настраивать внешний вид машины. По словам инсайдера, игроки могут выбрать цвет, однако для изменения дизайна или типа багги придется купить новое транспортное средство.

Также сообщается, что багги не будут требовать топлива и в целом они хорошо показали себя на недавнем тестировании. Это может означать, что обновление с ними выйдет до конца лета.