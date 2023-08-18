В файлах предзагрузки Starfield не обнаружили защиты Denuvo

После того, как вчера стала доступна предзагрузка Starfield, датамайнеры уже начали во всю изучать файлы игры и сразу же наткнулись на один из самых волнующих ПК-игроков вопросов: судя по размеру exe-файла - игра не будет защищена защитой Denuvo. Размер файла составляет всего 90 МБ, у всех игр с защитой Denuvo exe-файлы весят минимум 300 МБ+, при этом никаких тяжеловесных DLL, где теоретически могла бы быть Denuvo - тоже не обнаружено, что подтверждает ее отсутствие.
Это выглядит довольно удивительно, учитывая то, что последние годы Bethesda очень редко выпускает игры без защиты Denuvo и практически всё ее релизы используют данную австрийскую защиту, а недавно они наоборот даже добавили защиту в Ghostwire: Tokyo после крупного патча, хотя изначально ее там не было.
Теоретически, Bethesda еще может добавить защиту непосредственно перед релизом, однако данное событие выглядит маловероятным, поскольку компания наверняка предпочла бы даже в зашифрованной предзагрузке не делиться незащиненным EXE-файлом игры.
Тем не менее, на странице в Steam нет никаких упоминаний Denuvo, а учитывая размер файла - по всей видимости Bethesda уверена в отличных продажах Starfield и без какой-либо защиты. Возможно окончательно отказаться от Denuvo в Starfield издательство убедили отличные продажи недавней Baldur's Gate 3, которая разошлась многомиллионным тиражом без какой-либо защиты, либо желание не вставлять палки в колеса моддерскому сообществу, поскольку для некоторых глобальных модов необходимо влезание в память игры, что стало бы затруднительным при наличии Denuvo.
BG3 ни при чем, denuvo бы перекрыла доступ мододелам
А это главный столб длительной жизни у игр студии
А у фолача 4 разве не было денувы? Уже не помню.
Не было
Еще и Емпресс обещала сразу же взломать Старфилд, если они вдруг решат добавить Denuvo - возможно они взвесили все факторы и решили не выбрасывать деньги за две недели защиты, попутно ловя негатив от модеров и ПК-игроков)
Он(а) конечно ленивая жопа, но когда игра этому человеку интересна и обещает взломать - действительно быстро ломает, как в случае с Хогвартсом, поэтому в Старфилд в любом случае ПК-игроки поиграют в сентябре при любом исходе. Но без Дриснувы само собой было бы лучше, т.к. на игру еще выйдет миллион патчей и каждый раз их ломать она естественно не будет.
И в помине не было. На него многие тысячи модов и более 1.2 миллиарда их скачивания на Нексусе. Если бы там была эта пресловутая Денува, ни о каких модах, даже из Криэйшен клаба, не могло быть никакой речи.
Denuvo не влияет на работоспособность всяких простых модов на замены текстур/скрипты и т.д. - лишь на те, где требуется аттач к памяти игры (и то для Мафии DE/Watch Dogs 2 например скрипхук успешно сделали, который нормально работал с Денувой), поэтому вся эта мелочевка на замену текстур, составляющая основную часть модов, в любом случае вышла бы, а вот серьезные моды это действительно бы задержало на неопределенное количество времени, пока не научились бы обходить защиту.
Подождем русский язык и поиграем. Но сначала BG3 проходим, это надолго)
Только если не официальный перевод будет, ждат Локализацию от Майкрософт в игре не стоит
Там что русских сабов нет? Вот же падлы
С подключением......
Я о не оф переводе и говорю.
Видимо руководство студии решило, что установка довольно спорной Denuvo добавит в амбициозную игру столько "космической магии", что с ней ни один патч не справится.
Лучший комментарий
О Да Свобода Пиратам.
Шикардос в 1 день поиграем
Это какие такие игры? Или мы опять путем Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks? Хотя кого я спрашиваю.
После 2018-го - все, кроме Ghostwire Tokyo до крупного патча. BGS игру делает или какая-то другая студия - без разницы, поскольку они все подчиняются одному руководству в Bethesda (которое и заключает договора на Denuvo, а не сами студии), которое в свою очередь теперь подчиняется Microsoft.
Bethesda, как издатель, в этом году выпустил от дочерней Tango Gameworks Hi-Fi Rush и дополнение к GhostWire Tokyo. И обе игры получили денуву. Тот же Doom Ethernal от дочерней id получал денуву (которую забыли добавить в версию для bethesda game launcher)
Ну и прекрасно
можно будет и опробывать "игру года", хотя раньше патча 1.5 там будет только боль
Хорошей игре - будут хорошие продажи!
Кстати о птичках, как там, оптимизация похерилась к чертям? Денувка все сломала?
Конечно, в 5 раз фпс упал
Надо будет скачать и проверить.
Да я вот недавно допрошел игру, на старте она по стабильнее работала, а с последними обновками еле стабильных 60 фпс добился :(
Значит зря 10 рубасов за гейм пасс платил)))
Собственно скорее всего так и должно было быть, майки как и сони денуву не ставят, на Хало Инфинит не ставили с чего бы в Старфилде было.
Ну мы это вчера и без них в соседней теме выяснили, человек скинул фото файлов предзагрузки, я сразу сказал, что Denuvo нет
рано радоваться все может измениться в один миг
Вот именно, как выйдет и посмотрим, есть ли денуво или нет. Так что, новость не о чём.
я об этом и твержу
Отлично. Ну и да
Кстати, если все же выйдет без защиты, то можно было бы в гог выпустить. Как Fallout 4, да и балдурс гейтс 3 тоже хорошо продается в гоге. Смысл не выпускать в гоге? Стимовские игры легко ломаются.
Ну значит освободил 150 гигов.
Один хрен русской локализации нет... и вряд ли кто то возьмется несколько миллионов слов переводить...
давай ее сюдааааааааааааа
не раз было когда разрабы за пару дней до выхода игры сували эту чёртову Denuvo
Неплохие новости
Так она выпускали игры с Денуво пока майки их не купили, майки за такой фигней пока замечены не были
Игра года на какую претендует старфилд не может быть с денуво, это все равно что если бы разрабы не верили в свою игру
Чтобы беседка и не добавила денуво в свой новый долгоиграющий тайтл? Ага, держите карман шире.
Если игра будет хорошая, то она и так окупится. BG3 который на торрентах с релиза тому пример.
Хогвартс с денуво куда лучше бг3 окупился и чего?
И ничего, он и без неё окупился бы.
Сначала посотрим прохождение на Ютуб, а потом можно уже будет думать о покупке.