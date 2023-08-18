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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 672 оценки

В файлах предзагрузки Starfield не обнаружили защиты Denuvo

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AceTheKing
Новости

После того, как вчера стала доступна предзагрузка Starfield, датамайнеры уже начали во всю изучать файлы игры и сразу же наткнулись на один из самых волнующих ПК-игроков вопросов: судя по размеру exe-файла - игра не будет защищена защитой Denuvo. Размер файла составляет всего 90 МБ, у всех игр с защитой Denuvo exe-файлы весят минимум 300 МБ+, при этом никаких тяжеловесных DLL, где теоретически могла бы быть Denuvo - тоже не обнаружено, что подтверждает ее отсутствие.

Это выглядит довольно удивительно, учитывая то, что последние годы Bethesda очень редко выпускает игры без защиты Denuvo и практически всё ее релизы используют данную австрийскую защиту, а недавно они наоборот даже добавили защиту в Ghostwire: Tokyo после крупного патча, хотя изначально ее там не было.

Теоретически, Bethesda еще может добавить защиту непосредственно перед релизом, однако данное событие выглядит маловероятным, поскольку компания наверняка предпочла бы даже в зашифрованной предзагрузке не делиться незащиненным EXE-файлом игры.

Тем не менее, на странице в Steam нет никаких упоминаний Denuvo, а учитывая размер файла - по всей видимости Bethesda уверена в отличных продажах Starfield и без какой-либо защиты. Возможно окончательно отказаться от Denuvo в Starfield издательство убедили отличные продажи недавней Baldur's Gate 3, которая разошлась многомиллионным тиражом без какой-либо защиты, либо желание не вставлять палки в колеса моддерскому сообществу, поскольку для некоторых глобальных модов необходимо влезание в память игры, что стало бы затруднительным при наличии Denuvo.

48
50
Комментарии: 50
Ваш комментарий
Mr_Valerius

BG3 ни при чем, denuvo бы перекрыла доступ мододелам

А это главный столб длительной жизни у игр студии

25
Cartman228_1

А у фолача 4 разве не было денувы? Уже не помню.

0
AceTheKing Cartman228_1

Не было

14
AceTheKing

Еще и Емпресс обещала сразу же взломать Старфилд, если они вдруг решат добавить Denuvo - возможно они взвесили все факторы и решили не выбрасывать деньги за две недели защиты, попутно ловя негатив от модеров и ПК-игроков)

Он(а) конечно ленивая жопа, но когда игра этому человеку интересна и обещает взломать - действительно быстро ломает, как в случае с Хогвартсом, поэтому в Старфилд в любом случае ПК-игроки поиграют в сентябре при любом исходе. Но без Дриснувы само собой было бы лучше, т.к. на игру еще выйдет миллион патчей и каждый раз их ломать она естественно не будет.

11
Imnogamer Cartman228_1

И в помине не было. На него многие тысячи модов и более 1.2 миллиарда их скачивания на Нексусе. Если бы там была эта пресловутая Денува, ни о каких модах, даже из Криэйшен клаба, не могло быть никакой речи.

1
AceTheKing Imnogamer

Denuvo не влияет на работоспособность всяких простых модов на замены текстур/скрипты и т.д. - лишь на те, где требуется аттач к памяти игры (и то для Мафии DE/Watch Dogs 2 например скрипхук успешно сделали, который нормально работал с Денувой), поэтому вся эта мелочевка на замену текстур, составляющая основную часть модов, в любом случае вышла бы, а вот серьезные моды это действительно бы задержало на неопределенное количество времени, пока не научились бы обходить защиту.

0
6363

Подождем русский язык и поиграем. Но сначала BG3 проходим, это надолго)

7
Litarn

Только если не официальный перевод будет, ждат Локализацию от Майкрософт в игре не стоит

0
FlowingNekton

Там что русских сабов нет? Вот же падлы

4
Scerkrou7 FlowingNekton

С подключением......

0
6363 Litarn

Я о не оф переводе и говорю.

0
Никому ничего

Видимо руководство студии решило, что установка довольно спорной Denuvo добавит в амбициозную игру столько "космической магии", что с ней ни один патч не справится.

7
Guvi

Лучший комментарий

1
Да не важно

О Да Свобода Пиратам.

4
FlowingNekton

Шикардос в 1 день поиграем

-1
IvanKote
Это выглядит довольно удивительно, учитывая то, что последние годы Bethesda очень редко выпускает игры без защиты Denuvo

Это какие такие игры? Или мы опять путем Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks? Хотя кого я спрашиваю.

2
AceTheKing

После 2018-го - все, кроме Ghostwire Tokyo до крупного патча. BGS игру делает или какая-то другая студия - без разницы, поскольку они все подчиняются одному руководству в Bethesda (которое и заключает договора на Denuvo, а не сами студии), которое в свою очередь теперь подчиняется Microsoft.

0
Кроллег

Bethesda, как издатель, в этом году выпустил от дочерней Tango Gameworks Hi-Fi Rush и дополнение к GhostWire Tokyo. И обе игры получили денуву. Тот же Doom Ethernal от дочерней id получал денуву (которую забыли добавить в версию для bethesda game launcher)

1
3Dionis

Ну и прекрасно

2
xomy4ek

можно будет и опробывать "игру года", хотя раньше патча 1.5 там будет только боль

1
Cartman228_1
5
Goodvini

Хорошей игре - будут хорошие продажи!

1
OculusMortem
добавили защиту в Ghostwire: Tokyo после крупного патча, хотя изначально ее там не было

Кстати о птичках, как там, оптимизация похерилась к чертям? Денувка все сломала?

0
caliskan

Конечно, в 5 раз фпс упал

-1
OculusMortem caliskan

Надо будет скачать и проверить.

0
Freund Benno

Да я вот недавно допрошел игру, на старте она по стабильнее работала, а с последними обновками еле стабильных 60 фпс добился :(

0
tvorog8088

Значит зря 10 рубасов за гейм пасс платил)))

Собственно скорее всего так и должно было быть, майки как и сони денуву не ставят, на Хало Инфинит не ставили с чего бы в Старфилде было.

0
KnDiman

Ну мы это вчера и без них в соседней теме выяснили, человек скинул фото файлов предзагрузки, я сразу сказал, что Denuvo нет

0
shumaher-253

рано радоваться все может измениться в один миг

0
ugf16349

Вот именно, как выйдет и посмотрим, есть ли денуво или нет. Так что, новость не о чём.

-1
shumaher-253 ugf16349

я об этом и твержу

0
DenisVTR

Отлично. Ну и да

0
ugf16349

Кстати, если все же выйдет без защиты, то можно было бы в гог выпустить. Как Fallout 4, да и балдурс гейтс 3 тоже хорошо продается в гоге. Смысл не выпускать в гоге? Стимовские игры легко ломаются.

0
bloomm

Ну значит освободил 150 гигов.

0
SKRUDG MEG

Один хрен русской локализации нет... и вряд ли кто то возьмется несколько миллионов слов переводить...

0
FURYbushmaster
0
Augustus Pablo

давай ее сюдааааааааааааа

0
StAfForD_94

не раз было когда разрабы за пару дней до выхода игры сували эту чёртову Denuvo

0
Mad_cloud

Неплохие новости

0
Hainit

Так она выпускали игры с Денуво пока майки их не купили, майки за такой фигней пока замечены не были

0
Eminence

Игра года на какую претендует старфилд не может быть с денуво, это все равно что если бы разрабы не верили в свою игру

0
Shеpard

Чтобы беседка и не добавила денуво в свой новый долгоиграющий тайтл? Ага, держите карман шире.

-1
Evil in the flеsh

Если игра будет хорошая, то она и так окупится. BG3 который на торрентах с релиза тому пример.

1
chaospaladin Evil in the flеsh

Хогвартс с денуво куда лучше бг3 окупился и чего?

-1
Evil in the flеsh chaospaladin

И ничего, он и без неё окупился бы.

0
martin32

Сначала посотрим прохождение на Ютуб, а потом можно уже будет думать о покупке.

-1