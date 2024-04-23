Разработчики Starship Troopers: Extermination развертывают новую систему классов

Starship Troopers: Extermination продолжает период раннего доступа переделкой системы классов, которая даст игрокам больше возможностей, когда дело доходит до устранения ошибок.
Offworld Industries в сотрудничестве с Sony Pictures Consumer Products представила новый трейлер своего шутера от первого лица Starship Troopers: Extermination из раннего доступа. Трейлер демонстрирует совершенно новый пересмотренный класс игры, который скоро появится в раннем доступе.
В обновлении 0.7.0 шесть новых классов выйдут на поле боя, чтобы дать отпор полчищам паукообразных. Снайпер, Страж, Инженер, Медик, Рейнджер и Разрушитель — это классы, которые игроки смогут использовать в борьбе с угрозой насекомых, и каждый класс имеет новую дорожку развития с открываемыми предметами и новым оружием, которое можно заработать, играя.
- Рейнджер — это класс, призванный пережить своих противников (и товарищей) и специализирующийся на ближнем бою.
- Снайпер — это специалист дальнего боя, оснащенный реактивным ранцем, который позволяет ему добраться до более высоких точек обзора.
- Разрушитель использует взрывное оружие, чтобы нанести огромный урон по площади ордам паукообразных, и использует гранатомет, чтобы растоптать жуков.
- У медика теперь есть доступ к новым способностям и медицинскому дрону, который поможет товарищам вернуться с линии фронта.
- Инженер обслуживает базы и необходим для предотвращения ошибок.
- Страж — танк группы, оснащенный тяжелой броней и пулеметом. Этот класс эффективно уничтожает противников.
Обновление 0.7.0 также вводит побочные миссии в режиме ARC Slam и новый вид жуков, Бомбардир, на передовую линию противника. Говоря о линиях фронта, обновление также представляет новую систему подкрепления, которая позволяет всем товарищам по команде с трудом использовать билеты на возрождение, что напрямую влияет на то, сколько огневая команда получит за миссию.
Скажу как игрваший.
Оптимизация - это просто п**дец. Когда поставите базу на деф орды жуков - дай бог здоровья вашему пк
Сервера - ебейший пинг, играть неприятно, регает криво
Некоторые классы работают криво (на челике с ультой бомбардировки играть нереально, бомбы съедает пинг наверное, ни одного моба не смог убить этой ультой за 2 катки)
В целом сама задумка и геймплей пи**атый. Порубиться можно. Но техническая сторона это ужас. Говорили про какую то завезённую оптимизацию ранее - пи*дёж полный.
Если у вас крепкий пк, то добро пожаловать (мой пожилой сетап райзен 1600х, 2060, 16)
О, я пропустил интересную реинкарнацию батлфилда, надо позырить.