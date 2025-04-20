Papers, Please по-лавкрафтиански: Static Dread выйдет уже этим летом

Студия solarsuit.games показала новый трейлер Static Dread — это что-то вроде Papers, Please, только с лавкрафтианским уклоном. По сюжету после какого-то глобального катаклизма власти решают реанимировать старый маяк, и главный герой становится его смотрителем.

Каждую ночь придётся вслушиваться в радиопомехи, направлять корабли в порт и следить, чтобы маяк работал как надо. Вот только с таким простым набором обязанностей игра быстро бы наскучила, поэтому в тенях прячутся всякие неведомые ужасы. И да, чем дальше, тем веселее — моряки начинают вылавливать каких-то неизвестных науке чудовищ, корабли возвращаются без экипажа, а местные из рыбацкой деревни устраивают жуткие обряды и почему-то воскрешают мёртвых. Короче говоря, типичный вторник в мире Лавкрафта.

В трейлере также назвали дату выхода, игра выйдет 7 августа этого года.