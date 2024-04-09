Динамичный экшен Stellar Blade с сексапильной главной героиней "ушел на золото"

Наперекор современным игровым трендам, которые последние несколько лет агрессивно пропагандируются западными разработчиками, уже в этом месяце состоится релиз Stellar Blade. Проект от корейских разработчиков из студии Shift Up обещает подарить зрелищный экшен и действительно красивых женских персонажей с "шикарными формами". В социальных сетях авторы проекта заявили, что переносов даты релиза не будет, Stellar Blade официально "ушла на золото".
Как отмечают в студии Shift Up, сегодня разработка Stellar Blade полностью завершена. Команда реализовала все задуманные функции и завершила финальную полировку. На релизе игра получит поддержку сразу нескольких языков, включая русский, и будет обладать тремя режимами качества изображения.
Прошло 5 лет с тех пор, как мы анонсировали Stellar Blade, и мы смогли завершить разработку.
— заявил геймдиректор Ким Хён Тэ.
Непосредственно перед днем выхода экшена, разработчики планируют взять небольшой отпуск для отдыха. Тем не менее, в первый день для Stellar Blade выйдет патч с некоторыми обновлениями. После релиза авторы обещают отслеживать отзывы игроков и в случае необходимости выпускать патчи с исправлениями. Сейчас для Stellar Blade запланированы только контентные обновления, которые включают в себя новые наряды для главной героини и режим "Новая игра+".
Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля на PS5, а затем игра обещает добраться и до ПК. Напомним, ранее геймдиректор Ким Хён Тэ прокомментировал критику в адрес внешности девушек в игре.
Это изобилие новостей про "сексапильную" главную героиню уже начнёт бесить не только феминисток и прочих нечистей, но и порядочных обывателей
Попалась феменистка. Нас не обманешь
И где она сексапильная?
Золотая жопа.
Ждём оценок. Лишь бы никаких серьёзных багов не было на релизе.