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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 556 оценок

Динамичный экшен Stellar Blade с сексапильной главной героиней "ушел на золото"

Gutsz
Новости

Наперекор современным игровым трендам, которые последние несколько лет агрессивно пропагандируются западными разработчиками, уже в этом месяце состоится релиз Stellar Blade. Проект от корейских разработчиков из студии Shift Up обещает подарить зрелищный экшен и действительно красивых женских персонажей с "шикарными формами". В социальных сетях авторы проекта заявили, что переносов даты релиза не будет, Stellar Blade официально "ушла на золото".

Как отмечают в студии Shift Up, сегодня разработка Stellar Blade полностью завершена. Команда реализовала все задуманные функции и завершила финальную полировку. На релизе игра получит поддержку сразу нескольких языков, включая русский, и будет обладать тремя режимами качества изображения.

Прошло 5 лет с тех пор, как мы анонсировали Stellar Blade, и мы смогли завершить разработку.

— заявил геймдиректор Ким Хён Тэ.

Непосредственно перед днем выхода экшена, разработчики планируют взять небольшой отпуск для отдыха. Тем не менее, в первый день для Stellar Blade выйдет патч с некоторыми обновлениями. После релиза авторы обещают отслеживать отзывы игроков и в случае необходимости выпускать патчи с исправлениями. Сейчас для Stellar Blade запланированы только контентные обновления, которые включают в себя новые наряды для главной героини и режим "Новая игра+".

Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля на PS5, а затем игра обещает добраться и до ПК. Напомним, ранее геймдиректор Ким Хён Тэ прокомментировал критику в адрес внешности девушек в игре.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Queen-sizedSlate

Это изобилие новостей про "сексапильную" главную героиню уже начнёт бесить не только феминисток и прочих нечистей, но и порядочных обывателей

2
Smusi

Попалась феменистка. Нас не обманешь

2
hpi

И где она сексапильная?

0
hpi

Золотая жопа.

1
Олег Дудин

Ждём оценок. Лишь бы никаких серьёзных багов не было на релизе.

0