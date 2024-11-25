Корейский экшен Stellar Blade впервые получил скидку

В цифровом магазине PlayStation Store стартовала масштабная распродажа, приуроченная к Чёрной пятнице и завершению осеннего сезона. Скидки коснулись как давно знакомых игр, так и некоторых крупных релизов, которые появились совсем недавно, предоставляя возможность приобрести новинки по выгодной цене. Однако самым привлекательным предложением распродажи стала Stellar Blade — экшен с привлекательной главной героиней от корейской студии Shift Up, впервые сниженный в цене.
Во время распродажи Stellar Blade доступна со скидкой 25% до 2 декабря. Несмотря на то, что игра официально не продаётся в российском регионе, её можно легко приобрести через другие страны. Это особенно интересно, поскольку корейский экшен ранее не участвовал в летних и осенних распродажах. Такой подход может указывать на уверенные продажи проекта, несмотря на попытки отдельных активистов сократить его популярность.
Скидка на Stellar Blade появилась сразу после выхода крупного обновления, добавившего в игру новый набор бесплатных костюмов и фоторежим. Кроме того, на днях состоялся релиз платного дополнения, созданного в рамках коллаборации с NieR. Таким образом, у игроков, которые ещё не успели оценить приключение Евы, появился отличный шанс наверстать упущенное. К тому же уникальный корейский дизайн персонажей продолжает получать заслуженные похвалы от игрового сообщества.
Сиськи-жопы это конечно здорова, но самое главное, берегите себя и своих близких.
Доооо. Жалкий один миллион проданых копий за два месяца и заявления типа "Мы ожидаем, что на PC игра покажет себя лучше, чем на PS5" - указывает на уверенные продажи, ага.
сиськи-жопы это конечно прикольно,но я же правильно понимаю,что это соулс?
Нет, не соулс) Больше как DMC
Мой мальчик, ну есть видео в интернете, посмотри и будет тебе хорошусики, ммм? А потом вопросы задавать можно, которые остались.
буду честен,лень
да и зачем,когда тут есть такие замечательные люди,которые ответят)
Как ДМС с элементами соулса)