Mechanics VoiceOver займутся русской озвучкой Stellar Blade

Студия локализации Mechanics VoiceOver сообщила, что возьмёт в разработку русскую озвучку для недавно вышедшей на ПК Stellar Blade. Команда уже приступила к сбору средств через пожертвования. Всего надо собрать 387 тыс. рублей.
Mechanics VoiceOver, благодаря многочисленным просьбам, приняли решение
сделать для Stellar Blade русскую озвучку, чтобы ничто не отвлекало вас от динамичного геймплея. Однако, для реализации нам понадобится ваша поддержка, а потому команда R.G. MVO объявляет о начале сбора средств на русскую озвучку.
Stellar Blade вышла на ПК 12 июня и сразу же стала самой популярной сингловой игрой от Sony в Steam. На данный момент пиковой значение онлайна составляет 183 тыс. игроков. Вероятно, в ближайшие выходные это число ещё вырастет.
слоняры
Ева в оригинале стонет как задумано. А от великой могучей нейро-взвучки)) писен сразу станет маленький и вялый. Тебе оно надо? На оригинальном звуке гарантированно будет, как обычно маленький и твёрдый)))))
Слишком долго ждать.Пока соберут, пока озвучат и конец света нах будет...
кстати, советую взять простыню, обмататься, и ползти потихоньку на кладбище, если там не дождешься удара, то просто сдохнешь, и не придется тратить деньги хотя бы на катафалк
Где скачать бесплатно и без регистрации // Настя Переверзева
Нигде. Там защита // Vengel Bryde
сиськи на русском? какой кринж.. они везде сиськи, если что
Шикарная новость, я все надеялся что возьмется кто-то за озвучку, чтоб не было как с NieR: Automata которая по сей день без озвучки(
Удачи студии с озвучкой! Жду 100%
Ох и придурок. !
Отличная новость, они делают хорошо и не затягивают на годы, как некоторые, сами знаете кто) И выходит качественно.
давайте дрочеры скидывайтесь!)
Сколько уже русского гoвняного нейро хлама загрязняют винты лохов - трудно представить.