Mechanics VoiceOver займутся русской озвучкой Stellar Blade

Студия локализации Mechanics VoiceOver сообщила, что возьмёт в разработку русскую озвучку для недавно вышедшей на ПК Stellar Blade. Команда уже приступила к сбору средств через пожертвования. Всего надо собрать 387 тыс. рублей.

Mechanics VoiceOver, благодаря многочисленным просьбам, приняли решение

сделать для Stellar Blade русскую озвучку, чтобы ничто не отвлекало вас от динамичного геймплея. Однако, для реализации нам понадобится ваша поддержка, а потому команда R.G. MVO объявляет о начале сбора средств на русскую озвучку.

Stellar Blade вышла на ПК 12 июня и сразу же стала самой популярной сингловой игрой от Sony в Steam. На данный момент пиковой значение онлайна составляет 183 тыс. игроков. Вероятно, в ближайшие выходные это число ещё вырастет.