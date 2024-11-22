Обновление Stellar Blade для PS5 Pro заметно улучшило качество графики

Stellar Blade, которая на PS5 подверглась критике за нестабильную производительность и качество графики, получила апдейт для PS5 Pro. Теперь игра стала гораздо лучше во всех пяти игровых режимах.

В частности, Digital Foundry проанализировала режимы Pro Max и Pro. Каждый из них предлагает великолепную детализацию за счет оптимизации разрешения и повышения производительности путем использования технологии PSSR. И хотя в других играх, таких как Silent Hill 2 и Star Wars JEDI: Survivor, с PSSR были проблемы, в Stellar Blade технология работает прекрасно. А значит, обладатели PS5 Pro смогут насладиться четким и качественным изображением.

Обновление также решает проблемы с производительностью и дает игрокам в режиме «Баланс» стабильную частоту в 60 FPS, что ранее было доступно только в режиме «Производительность». Кроме того, режим Pro также гарантирует 60 FPS, но при этом обеспечивает частоту 120 Гц и уменьшает задержку ввода.

Впрочем, в игре все равно остались недочеты, прежде всего в Pro Max. По словам экспертов, данный режим не поддерживает 60 FPS и для достижения лучших результатов требует использования экрана с поддержкой VRR.

Stellar Blade доступна только на PS5. В PS Store игру можно купить с 29-процентной скидкой в рамках распродажи «Черная пятница».