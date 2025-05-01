Разработчики обещают реализовать высокую детализацию объектов в ПК-версии Stellar Blade

Студия Shift Up представила первый официальный скриншот из разрабатываемой ПК-версии научно-фантастического экшена Stellar Blade, и он мгновенно вызвал оживлённые обсуждения в сети. На изображении можно рассмотреть футуристическую конструкцию с яркими световыми элементами, зависшую над скалистой местностью, проработанной до мельчайших деталей — от текстуры камня до отблесков на металлических частях. Эта же часть на консолях PS5 выглядела в разы менее детализированной и четкой из-за более низкого разрешения.

Судя по всему, в студии всерьёз взялись за улучшение визуального качества игры на новых платформах. В подписи к изображению разработчики указали, что это «нативный 4K-скриншот», а значит, речь идёт не о маркетинговом рендере, а о реальном кадре из геймплея будущей ПК-версии. Пользователи уже отметили улучшенное освещение, чёткие текстуры и детализированную геометрию окружения.

Shift Up делает ставку на высокую технологичность и графическую насыщенность: ранее представители студии подчёркивали, что Stellar Blade разрабатывается с опорой на движок Unreal Engine с рядом кастомных улучшений. И, судя по новому изображению, эти усилия уже дают результат — ПК-версия обещает стать на голову выше консольного релиза с точки зрения визуального исполнения.

Напомним, ранее мы писали о том, что генеральный директор Shift Up — Ким Хён Тэ, также известный по мобильному хиту Goddess of Victory: Nikke, вошёл в список самых богатых людей Южной Кореи. Это стало возможным в том числе благодаря успеху Stellar Blade, а также грядущему выходу игры на новых платформах.

ПК-версия Stellar Blade должна выйти уже в этом году, однако точных сроков релиза студия пока не называет. По предварительной информации, запуск намечен на лето, а значит, ждать полноценного анонса осталось недолго.