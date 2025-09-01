ЧАТ ИГРЫ
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 4 904 оценки

Самыми большими любителями Stellar Blade оказались бразильцы и тайцы

2BLaraSex 2BLaraSex

Бразильский фан-клуб Stellar Blade опубликовал на платформе X интересные данные о том, как игроки из разных уголков мира оценивают экшен-приключение Stellar Blade, разработанное студией Shift Up. Согласно новой политике Steam, введённой для борьбы с организованными "ревью-бомбингами", теперь на площадке по умолчанию отображаются отзывы игроков, соответствующих их родному языку. Благодаря этому бразильский фан-клуб смог собрать статистику по странам и похвастался результатами: именно бразильцы оценили игру выше всех в мире - 99% игроков оценили Stellar Blade положительно.

В последующем посте фан-клуб представил сравнительный анализ отзывов по регионам и языкам. График показывает, что Stellar Blade получила исключительно высокие оценки практически повсеместно:

Бразилия - 99% положительных отзывов;
Таиланд - 99%;
Латинская Америка - 98%;
Испания - 98%;
Южная Корея - 96%;
Англоговорящие страны - 96%;
Германия - 95%;
Китай - 92%;
Русскоговорящие страны - 91%;
Япония - 86%.

Средний глобальный рейтинг игры составляет 93%.

Комментарии: 12
Resplaytor

Видимо остальные 8-9% русскоговорящих собрались на этом сайте )

А вообще удивлён что такой низкий процент негатива, я думал предвзятых, закомплексованных типов гораздо больше.

3
Pravda_RUB

Индюк тоже думал. Потом в супе оказался...

1
MLuschikov

нет, их много, просто чтобы оставить отзыв, нужно купить игру

Aaro Niro
А вообще удивлён что такой низкий процент негатива, я думал предвзятых, закомплексованных типов гораздо больше.

Что тут удивляться? 1 сентября же, им сейчас некогда.

1
ZAUSA

Мисс Бум Бум — ежегодный бразильский, затем всемирный конкурс красоты, на котором определяется обладательница лучших ягодиц.

William Dwight

Чем хоть игра не угодила японцам, интересно

0ncnjqybr

Японцам, как правило, нравится только японское. И не нравится все неяпонское.

Ведьмака они так жестко прокатили.

1
William Dwight 0ncnjqybr

Ведьмак могу понять, сильно отличается. Просто SB по духу очень напоминает японские игры. Ту же Нир Автомату. Анимешные персонажи, квесты тоже будто были вдохновлены JRPG и боевка слешерная

0ncnjqybr William Dwight

Ну вот поэтому ей поставили 86%, а не 20. А была она японская, влепили бы все 99%.

2
Gwgw Hehe

В общем страны, где больше всего трансов. Извращенцы любят играть за женщин

BertoldBrain

Японцы - самые токсичные, как всегда)