Самыми большими любителями Stellar Blade оказались бразильцы и тайцы

Бразильский фан-клуб Stellar Blade опубликовал на платформе X интересные данные о том, как игроки из разных уголков мира оценивают экшен-приключение Stellar Blade, разработанное студией Shift Up. Согласно новой политике Steam, введённой для борьбы с организованными "ревью-бомбингами", теперь на площадке по умолчанию отображаются отзывы игроков, соответствующих их родному языку. Благодаря этому бразильский фан-клуб смог собрать статистику по странам и похвастался результатами: именно бразильцы оценили игру выше всех в мире - 99% игроков оценили Stellar Blade положительно.
В последующем посте фан-клуб представил сравнительный анализ отзывов по регионам и языкам. График показывает, что Stellar Blade получила исключительно высокие оценки практически повсеместно:
Бразилия - 99% положительных отзывов;
Таиланд - 99%;
Латинская Америка - 98%;
Испания - 98%;
Южная Корея - 96%;
Англоговорящие страны - 96%;
Германия - 95%;
Китай - 92%;
Русскоговорящие страны - 91%;
Япония - 86%.
Средний глобальный рейтинг игры составляет 93%.
Видимо остальные 8-9% русскоговорящих собрались на этом сайте )
А вообще удивлён что такой низкий процент негатива, я думал предвзятых, закомплексованных типов гораздо больше.
Индюк тоже думал. Потом в супе оказался...
нет, их много, просто чтобы оставить отзыв, нужно купить игру
Что тут удивляться? 1 сентября же, им сейчас некогда.
Мисс Бум Бум — ежегодный бразильский, затем всемирный конкурс красоты, на котором определяется обладательница лучших ягодиц.
Чем хоть игра не угодила японцам, интересно
Японцам, как правило, нравится только японское. И не нравится все неяпонское.
Ведьмака они так жестко прокатили.
Ведьмак могу понять, сильно отличается. Просто SB по духу очень напоминает японские игры. Ту же Нир Автомату. Анимешные персонажи, квесты тоже будто были вдохновлены JRPG и боевка слешерная
Ну вот поэтому ей поставили 86%, а не 20. А была она японская, влепили бы все 99%.
В общем страны, где больше всего трансов. Извращенцы любят играть за женщин
Японцы - самые токсичные, как всегда)