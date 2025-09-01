Самыми большими любителями Stellar Blade оказались бразильцы и тайцы

Бразильский фан-клуб Stellar Blade опубликовал на платформе X интересные данные о том, как игроки из разных уголков мира оценивают экшен-приключение Stellar Blade, разработанное студией Shift Up. Согласно новой политике Steam, введённой для борьбы с организованными "ревью-бомбингами", теперь на площадке по умолчанию отображаются отзывы игроков, соответствующих их родному языку. Благодаря этому бразильский фан-клуб смог собрать статистику по странам и похвастался результатами: именно бразильцы оценили игру выше всех в мире - 99% игроков оценили Stellar Blade положительно.

В последующем посте фан-клуб представил сравнительный анализ отзывов по регионам и языкам. График показывает, что Stellar Blade получила исключительно высокие оценки практически повсеместно:

Бразилия - 99% положительных отзывов;

Таиланд - 99%;

Латинская Америка - 98%;

Испания - 98%;

Южная Корея - 96%;

Англоговорящие страны - 96%;

Германия - 95%;

Китай - 92%;

Русскоговорящие страны - 91%;

Япония - 86%.

Средний глобальный рейтинг игры составляет 93%.