Shift Up выпустила альбом "Stellar Blade Winter EP" в стриминговых сервисах

После выхода бесплатного праздничного зимнего обновления для Stellar Blade компания-разработчик Shift Up выпустила новый музыкальный альбом на Spotify, Apple Music и других стриминговых сервисах.

В альбом Stellar Blade Winter EP вошли три трека: Take me away (feat. DNAKM), Dawn (Holidays) и Dawn (Winter). Это небольшой альбом, но он должен зарядить поклонников Stellar Blade праздничным настроением.

Напомним, что обновление вышло 17 декабря с новыми праздничными событиями, костюмами и многим другим. Теперь в Ксионе появилась рождественская елка и другие элементы декора, делающие его уютным и праздничным. В локации The Last Gulp теперь можно прослушать треки «Dawn (Winter)» и «Take Me Away» из зимнего альбома. Кроме того, в игре появился тумблер включения/выключения сезонных событий и DLC NieR: Automata.

Stellar Blade доступна на PlayStation 5. Поклонники также могут рассчитывать на PC-версию Stellar Blade, которая появится в Steam и Epic Games Store в 2025 году. Также планируется сиквел Stellar Blade, а еще SHIFT UP работает над совершенно новой игрой.