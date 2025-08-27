ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.9 4 838 оценок

Stellar Blade получила поддержку 3D-дисплея Samsung Odyssey

Gruz_ Gruz_

Студия SHIFT UP выпустила свежее обновление для экшена Stellar Blade (1.013.002), которое доступно для загрузки на платформах ПК, PS5 и PS5 Pro. Как сообщается в официальном патчноуте, обновление добавило поддержку 3D-дисплея Samsung Odyssey. Также в обновлении исправлены мелкие ошибки, что должно улучшить общую стабильность игры.

Примечания к патчу 1.3.2:

  • Добавлена поддержка 3D-дисплея Samsung Odyssey.
  • Требуется 3D-дисплей Samsung Odyssey.
  • Игра должна быть инициализирована через Samsung Odyssey 3D Hub.
  • Улучшена общая стабильность.
  • Внесены прочие незначительные изменения.

Ранее в патче 1.3.1 была исправлена ошибка, приводившая к отключению технологий FSR и DLSS Frame Generation из-за неправильного определения настройки «Hardware-accelerated GPU scheduling» на определенных системах. Кроме того, исправлена ошибка, не позволявшая активировать генерацию кадров FSR 3 на на некоторых устройствах UMPC..

В новом обновлении для Stellar Blade исправлены проблемы с FSR и DLSS Frame Generation
7
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
нитгитлистер
Добавлена поддержка 3D-дисплея Samsung Odyssey.
Требуется 3D-дисплей Samsung Odyssey.
Игра должна быть инициализирована через Samsung Odyssey 3D Hub.

так а на самсунг одиссей 3д пойдет нет? гыыыыыыыыы

4