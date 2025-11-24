Stellar Blade стала самым успешным ПК-релизом среди эксклюзивов PlayStation

Stellar Blade продолжает устанавливать новые рекорды. Теперь стало известно, что экшен от Shift Up стал лучшим запуском PlayStation-эксклюзива на ПК за всю историю, обойдя такие тайтлы, как Ghost of Tsushima, God of War и Marvel’s Spider-Man.

Разработчики из Shift Up опубликовали новую инфографику, демонстрирующую внушительные показатели релиза. Согласно данным, Stellar Blade собрала пиковый онлайн в 192 000 игроков в Steam в день запуска — это более чем в два раза больше, чем у ближайшего конкурента, Ghost of Tsushima, чьи показатели остановились на 77 000 игроков.

На графике также подчёркивается, что Stellar Blade стала «самой продаваемой стартовой PlayStation-IP в истории на ПК», и цифры действительно говорят сами за себя.

Столь впечатляющий успех пришёл на фоне череды громких новостей:

— разработка полноценного сиквела уже идёт;

— серия впервые становится мультиплатформенной;

— игра продолжает расширяться: недавно были добавлены три новых эпилога, а также намёк на кроссовер Stellar Blade x Silent Hill.

После настойчивой рекомендации Шуэя Ёсиды выпустить игру на PlayStation, Stellar Blade покорила консоли — а затем повторила успех и на ПК, где аудитория моментально подхватила новую звезду экшен-жанра.

Stellar Blade уверенно закрепляется как одна из самых ярких и востребованных новых франшиз Sony за последние годы — и её рост, похоже, только начинается.