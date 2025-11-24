Stellar Blade стала самым успешным ПК-релизом среди эксклюзивов PlayStation

Stellar Blade продолжает устанавливать новые рекорды. Теперь стало известно, что экшен от Shift Up стал лучшим запуском PlayStation-эксклюзива на ПК за всю историю, обойдя такие тайтлы, как Ghost of Tsushima, God of War и Marvel’s Spider-Man.
Разработчики из Shift Up опубликовали новую инфографику, демонстрирующую внушительные показатели релиза. Согласно данным, Stellar Blade собрала пиковый онлайн в 192 000 игроков в Steam в день запуска — это более чем в два раза больше, чем у ближайшего конкурента, Ghost of Tsushima, чьи показатели остановились на 77 000 игроков.
На графике также подчёркивается, что Stellar Blade стала «самой продаваемой стартовой PlayStation-IP в истории на ПК», и цифры действительно говорят сами за себя.
Столь впечатляющий успех пришёл на фоне череды громких новостей:
— разработка полноценного сиквела уже идёт;
— серия впервые становится мультиплатформенной;
— игра продолжает расширяться: недавно были добавлены три новых эпилога, а также намёк на кроссовер Stellar Blade x Silent Hill.
После настойчивой рекомендации Шуэя Ёсиды выпустить игру на PlayStation, Stellar Blade покорила консоли — а затем повторила успех и на ПК, где аудитория моментально подхватила новую звезду экшен-жанра.
Stellar Blade уверенно закрепляется как одна из самых ярких и востребованных новых франшиз Sony за последние годы — и её рост, похоже, только начинается.
Капец как такой мусор стал лучшей игрой.
Может, игра не такой уж и мусор, раз получила такую популярность среди игроков ?
Тот же Кратос или чел паук не могут похвастаться такой жoпой и костюмами как у героини данной игры, там даже все ресурсы ушли только на неё , поэтому там все остальные текстуры, это растянутые пнг картинки
Как раз таки и мусор, раз получила такую популярность среди игроков
Жду в зелёном магазине
Кто сейчас ломает новые игры? Хотя бы те, которые вышли за последние 2-3 года?
Вчера батлу шестую выложили
Ну так это один из действительно немногих нормальных эксклюзивов который я купил и прошёл с огромным удовольствием несколько раз [сделают озвучку еще буду проходить], да ещё с красоткой в главной роли.
Ну и разрабы опять же молодцы, порадовали что вторая часть на ПК буде сразу выходить вместе с консольной версией.
"Критики" в комментариях вообще слышали про аргументы? Ах,да... Воздух пускать проще.
Но как-же много сторонников "зеленого магазина" которым все и всё должны в этом мире
Да ты Шо Рили , как же пох верите нет стало и стало и что теперь ? О Боже Да всем насрать
Продалась она меньше, чем хелдайверс 2(и что самое удивительное хелдайверс 2 на пк продалась в два раза лучше, чем на пс5), но впечатляет, конечно.
Ну так хд2 вышла сразу на пк, а не спустя год. Я быть может тоже взял бы Stellar blade на пк, а так я уже на пс5 прошёл.
Просто любили говорить, что на пк продаж нету, но да верно она не была временным эксклюзивом даже, но то, что продажи в 2 раза обогнали саму пс5 это думаю у сони вызвало шок. И если бы сони не вставляли палки в колеса, то продажи в стиме были заметно больше.
Хеллдайверс не сюжетный эксклюзив сони, а мультиплеерная дро4ильня за 40$ можно сразу делить на 1.5
Лютейшая блевотина
Как то слабо вериться чтоб с блейд мог обойти пакуа и гов уж слишком те игры круты
Павука и гов все кто хотел уже прошли на плойке. Ну и знаменитый маркетинг сони на пк не забывай, которого нет)
Играть за девку в стрингах намного интересней чем за парня в стрингах 😁
Все игры унылые, за унылых парней играть, тут по сути игра про девку такая же душная, но рукоблуды закрыли глаза за женского персонажа в труселях.
50% успеха игры в модели главной героини и разнообразии скинов ее нарядов. Как слешер обычная игра, все уровни копипастом сделаны.
"Сиськи покорили ПК-бояр". Вот так будет правильней.
"Расчехляем стволы, ПК геймеры" 🤣🤣🤣