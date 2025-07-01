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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.8 3 373 оценки

SynthVoiceRu выпустила нейросетевую озвучку для Stellar Blade

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Команда SynthVoiceRu, известная своими нейросетевыми озвучками игр, выпустила долгожданный проект для Stellar Blade. Теперь игроки могут насладиться южнокорейским экшеном от Shift Up с полноценным дубляжом или закадровым переводом на русский язык. Авторы озвучки обещают обновлять и улучшать качество.

Stellar Blade "Русская озвучка" [SynthVoiceRu]

Теперь игроки, которые не любят читать субтитры во время игры, могут погрузится в мир Stellar Blade с новым уровнем звукового сопровождения. Для тех, кому нейросетевые озвучки не по вкусу, студия Mechanics VoiceOver в данный момент ведет сбор на озвучку Stellar Blade с привлечением профессиональных актеров и уже собрала 101 тысячу рублей из требуемых 387 тысяч.

Пример нейросетевой озвучки для Stellar Blade можно посмотреnь ниже:

34
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
demonvandal

ля кто с такой херотой ваще играет пздц же
это для тех кто читать не умеет?

6
chromKa

это для тех кто на жопы и сиськи смотреть хочет, например, а не отвлекаться на субтитры

2
Tank5553

Лучше с сабами играть чем этот перевод от яндекс браузера слушать.

6
WerGC

не плохо,осталось дождаться хорошей скидки

4
JustBegun

порожняк 🤮