SynthVoiceRu выпустила нейросетевую озвучку для Stellar Blade

Команда SynthVoiceRu, известная своими нейросетевыми озвучками игр, выпустила долгожданный проект для Stellar Blade. Теперь игроки могут насладиться южнокорейским экшеном от Shift Up с полноценным дубляжом или закадровым переводом на русский язык. Авторы озвучки обещают обновлять и улучшать качество.

Теперь игроки, которые не любят читать субтитры во время игры, могут погрузится в мир Stellar Blade с новым уровнем звукового сопровождения. Для тех, кому нейросетевые озвучки не по вкусу, студия Mechanics VoiceOver в данный момент ведет сбор на озвучку Stellar Blade с привлечением профессиональных актеров и уже собрала 101 тысячу рублей из требуемых 387 тысяч.



Пример нейросетевой озвучки для Stellar Blade можно посмотреnь ниже: