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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.5 289 оценок

В PlayStation Store открылся предзаказ Stellar Blade

2BLaraSex
Новости

Как и было объявлено на недавней State of Play, 7 февраля в PlayStation Store открылись предзаказы на цифровые версии стильного южнокорейского экшена Stellar Blade. Для покупки в турецком регионе доступные две версии: стандартная (1999 лир ~ 5 957 рублей) и делюкс (2249 лир ~ 6 652 рублей).

Игроки, оформившие предварительный заказ стандартной версии, получат десантный костюм для Евы, классические круглые очки для Евы, защитные серьги для Евы.

В делюкс-издание Stellar Blade войдут все предыдущие бонусы, а также:

  • Костюм "Звездочет" для Евы.
  • Очки в полуоправе для Евы.
  • Серьги "Четверной прямоугольник" для Евы.
  • Плащ звездочета для Лили.
  • Одежда звездочета для Адама.
  • Набор звездочета для дрона.
  • 2000 ед. опыта умений.
  • 5000 золотых монет в игре.
Stellar Blade расскажет о девушке по имени Ева, которая покидает Колонию и прибывает на разоренную родную планету с четкой задачей: отвоевать Землю у БИО:тивов – враждебной силы, опустошившей ее, и спасти человечество. Побеждая БИО:тивов одного за другим, изучая свидетельства прошлого человеческой цивилизации, Ева постепенно раскрывает тайны произошедшего и понимает, что цель ее миссии не так уж однозначна. Все оказалось совсем не так, как она полагала….

Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля 2024 года на PlayStation 5. О русской локализации пока ничего неизвестно, однако ранее разработчики сообщали, что в игре будут субтитры на 22 языках и озвучка на 9 языках.

8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Jarvis666

5-6k...максимум за 3000-3500 и то, неизвестно насколько качественная и интересная будет игра. Бонус за предзаказ , откровенно говоря, фуфло. Ладно бы там был пропуск на дальнейшие, сюжетные dlc или доп.задания, а так, чисто косметика за 700 рублей, когда в самой игре будет куча шмоток у торговцев. Валюту и опыт можно самому заработать, нахрен этот "буст" нужен в одиночке?

1
Kenn1y

Ну да, шмотки за предзаказ и делюкс странные, визуально хуже тех, что есть в игре.

2
Kenn1y

Ждём на диске.

1
Capsule

Ради челки на голове главной героини готов выложить 6000к рубасов. Ахахаха

0
AleksandrLondon2077
защитные серьги для Евы

лол

-2
KrolikAlkogolik

Да на кой вам рубли сразу переходите на лиры или юань. Все равно все конвертируете на кой вам этот гемор.

-3