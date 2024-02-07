В PlayStation Store открылся предзаказ Stellar Blade

Как и было объявлено на недавней State of Play, 7 февраля в PlayStation Store открылись предзаказы на цифровые версии стильного южнокорейского экшена Stellar Blade. Для покупки в турецком регионе доступные две версии: стандартная (1999 лир ~ 5 957 рублей) и делюкс (2249 лир ~ 6 652 рублей).
Игроки, оформившие предварительный заказ стандартной версии, получат десантный костюм для Евы, классические круглые очки для Евы, защитные серьги для Евы.
В делюкс-издание Stellar Blade войдут все предыдущие бонусы, а также:
- Костюм "Звездочет" для Евы.
- Очки в полуоправе для Евы.
- Серьги "Четверной прямоугольник" для Евы.
- Плащ звездочета для Лили.
- Одежда звездочета для Адама.
- Набор звездочета для дрона.
- 2000 ед. опыта умений.
- 5000 золотых монет в игре.
Stellar Blade расскажет о девушке по имени Ева, которая покидает Колонию и прибывает на разоренную родную планету с четкой задачей: отвоевать Землю у БИО:тивов – враждебной силы, опустошившей ее, и спасти человечество. Побеждая БИО:тивов одного за другим, изучая свидетельства прошлого человеческой цивилизации, Ева постепенно раскрывает тайны произошедшего и понимает, что цель ее миссии не так уж однозначна. Все оказалось совсем не так, как она полагала….
Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля 2024 года на PlayStation 5. О русской локализации пока ничего неизвестно, однако ранее разработчики сообщали, что в игре будут субтитры на 22 языках и озвучка на 9 языках.
5-6k...максимум за 3000-3500 и то, неизвестно насколько качественная и интересная будет игра. Бонус за предзаказ , откровенно говоря, фуфло. Ладно бы там был пропуск на дальнейшие, сюжетные dlc или доп.задания, а так, чисто косметика за 700 рублей, когда в самой игре будет куча шмоток у торговцев. Валюту и опыт можно самому заработать, нахрен этот "буст" нужен в одиночке?
Ну да, шмотки за предзаказ и делюкс странные, визуально хуже тех, что есть в игре.
Ждём на диске.
Ради челки на голове главной героини готов выложить 6000к рубасов. Ахахаха
лол
Да на кой вам рубли сразу переходите на лиры или юань. Все равно все конвертируете на кой вам этот гемор.