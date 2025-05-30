В Steam вышла демо-версия Stellar Blade

В Южной Корее наступило 31 мая и демо-версия Stellar Blade стала доступна в Steam. Игроки уже могут оценить динамичные бои, завораживающий визуальный стиль и завязку сюжета. В демо-версии представлены начальные локации, базовые механики боя и возможность кастомизации персонажа. Теперь игроки смогут оценить одну из лучших игр прошлого года в высоком разрешении и с разблокированным количеством кадров в секунду. Весь прогресс из демо можно будет перенести в полную версию игры.

Stellar Blade — это научно-фантастический слэшер с элементами RPG и соулслайка, где игроки берут на себя роль Евы, воительницы, сражающейся против инопланетных захватчиков. Полная версия Stellar Blade выйдет на PC 11 июня. Для покупки доступны два издания: обычное и полное, которое включает игру, бонусы и коллаборационные DLC с NieR:Automata и Goddess of Victory: Nikke.