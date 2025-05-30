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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 459 оценок

В Steam вышла демо-версия Stellar Blade

2BLaraSex 2BLaraSex

В Южной Корее наступило 31 мая и демо-версия Stellar Blade стала доступна в Steam. Игроки уже могут оценить динамичные бои, завораживающий визуальный стиль и завязку сюжета. В демо-версии представлены начальные локации, базовые механики боя и возможность кастомизации персонажа. Теперь игроки смогут оценить одну из лучших игр прошлого года в высоком разрешении и с разблокированным количеством кадров в секунду. Весь прогресс из демо можно будет перенести в полную версию игры.

Stellar Blade — это научно-фантастический слэшер с элементами RPG и соулслайка, где игроки берут на себя роль Евы, воительницы, сражающейся против инопланетных захватчиков. Полная версия Stellar Blade выйдет на PC 11 июня. Для покупки доступны два издания: обычное и полное, которое включает игру, бонусы и коллаборационные DLC с NieR:Automata и Goddess of Victory: Nikke.

36
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
SexualHarassmentPanda
18
ze1n_82

ну а как ты хотел

Erfes
11
DezkQ

С учётом того что лучей в ней нет всё УЖАСНО! 65-120 скочет, как хочет, это ещё и UE4 допотопный, но выглядит понятное дело по лучше, чем то убожество что было на плойке (да играл)

5
vidyssss

по лучше ?

DezkQ vidyssss

Ты её на плойке видел ? Могу показать ) Ля какава красота! Текстурий высший сорт !

+ ещё 2 картинки
2
LincolnRimes DezkQ

хехе) реал полная шляпа ужас)

Yoshemitsu

Надо бы разжиться гейпадом от сони. Рыбалка с тактильными курками - одно удовольствие.

4
Snake2105

Пора заценить демку

4
Snake2105

Спасибо поиграл ...

1
darkevil555 Snake2105

да на ру не как тоже не могу

1
My life is a game

даже у демо денуво)

2
samosan

Разумеется,сколько уже раз фулл версию с помощью демки так ломали,научись.

4
My life is a game samosan

ну красавцы тогда)на ошибках учатся)

5
kotasha

Обычно не выпускают демо с денуво.

1
darkevil555

Разрабы отвоевали продажи в КЗ стала доступна

2
DESOL4TE

Игра года!, а что вам в ней так понравилось? геймплей? Мир? Персонажи? Или... Сис ки! Сис ки-по пки для пубертата малолетнего, а мы такое зашкварим, что все из крайности в крайности, то уродов повесточных, то азитских айдолов с 5 размером... А я просто хочу хорошую рпг

2
2BLaraSex
что вам в ней так понравилось? геймплей? Мир? Персонажи?

Да.

darkevil555

31 сегодня хаха

1
darkevil555

как на ру акк добавить ?

1
2BLaraSex

Похоже никак, даже с VPN не вышло. Качаю на казахский аккаунт.

1
darkevil555 2BLaraSex

ага так же делаю и похоже получится с основы запустить качаю проверю

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