В Steam вышла демо-версия Stellar Blade

В Южной Корее наступило 31 мая и демо-версия Stellar Blade стала доступна в Steam. Игроки уже могут оценить динамичные бои, завораживающий визуальный стиль и завязку сюжета. В демо-версии представлены начальные локации, базовые механики боя и возможность кастомизации персонажа. Теперь игроки смогут оценить одну из лучших игр прошлого года в высоком разрешении и с разблокированным количеством кадров в секунду. Весь прогресс из демо можно будет перенести в полную версию игры.
Stellar Blade — это научно-фантастический слэшер с элементами RPG и соулслайка, где игроки берут на себя роль Евы, воительницы, сражающейся против инопланетных захватчиков. Полная версия Stellar Blade выйдет на PC 11 июня. Для покупки доступны два издания: обычное и полное, которое включает игру, бонусы и коллаборационные DLC с NieR:Automata и Goddess of Victory: Nikke.
ну а как ты хотел
С учётом того что лучей в ней нет всё УЖАСНО! 65-120 скочет, как хочет, это ещё и UE4 допотопный, но выглядит понятное дело по лучше, чем то убожество что было на плойке (да играл)
по лучше ?
Ты её на плойке видел ? Могу показать ) Ля какава красота! Текстурий высший сорт !
хехе) реал полная шляпа ужас)
Надо бы разжиться гейпадом от сони. Рыбалка с тактильными курками - одно удовольствие.
Пора заценить демку
Спасибо поиграл ...
да на ру не как тоже не могу
даже у демо денуво)
Разумеется,сколько уже раз фулл версию с помощью демки так ломали,научись.
ну красавцы тогда)на ошибках учатся)
Обычно не выпускают демо с денуво.
Разрабы отвоевали продажи в КЗ стала доступна
Игра года!, а что вам в ней так понравилось? геймплей? Мир? Персонажи? Или... Сис ки! Сис ки-по пки для пубертата малолетнего, а мы такое зашкварим, что все из крайности в крайности, то уродов повесточных, то азитских айдолов с 5 размером... А я просто хочу хорошую рпг
Да.
31 сегодня хаха
как на ру акк добавить ?
Похоже никак, даже с VPN не вышло. Качаю на казахский аккаунт.
ага так же делаю и похоже получится с основы запустить качаю проверю