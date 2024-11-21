Консольные версии Stellaris получили дополнения First Contact и Galactic Paragons

Сегодня Paradox Interactive выпустила First Contact и Galactic Paragons для Stellaris: Console Edition на консолях PlayStation и Xbox. Эти два дополнительных контента являются частью Expansion Pass Six для Stellaris: Console Edition, который также включает ранее выпущенный набор Toxoids Species Pack.

Пакет First Contact Story Pack предлагает набор новых источников и механик, которые дают игрокам возможность рассказать истории о ранних встречах их цивилизаций с пришельцами со звезд — тех, которые, возможно, не пришли с миром.

С другой стороны, Galactic Paragons и бесплатное обновление, запускаемое вместе с ним, представляют механику Совета Stellaris, вводят лидеров, которые привносят в вашу империю особые способности, и добавляют массу дополнительных функций. Игроки получают контроль над тем, как они инвестируют и усиливают своих лидеров, чтобы руководить своей империей и влиять на будущее галактики.