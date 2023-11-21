Консольные версии Stellaris пополнились набором видов Toxoids

Компания Paradox Interactive сегодня выпустила Toxoids, пакет видов для Stellaris: Console Edition и первое из трех расширений, входящих в шестой набор расширений. Консольные игроки могут рискнуть будущим своей планеты, чтобы получить преимущество над галактикой с помощью этого выносливого промышленного существа. В 2024 году в Expansion Pass 6 выйдут два дополнительных расширения — Galactic Paragons и First Contact.
«Токсоиды» представляют расу с высоким риском и высокой наградой, столь же изобретательную, сколь и безжалостную и отталкивающую. Игроки Stellaris: Console Editions, обладающие сомнительным происхождением, склизкими гражданскими принципами и грубыми косметическими возможностями, могут запачкать руки этой огромной свалкой контента и проложить себе путь через галактику.