Stellaris: Console Edition внезапно приземлилась в Xbox Game Pass

Подписчики Xbox Game Pass получили неожиданный подарок — в библиотеке сервиса внезапно появилась Stellaris: Console Edition от Paradox Development Studio, хотя в официальном списке ноябрьских релизов её не было.

Неделя и без того оказалась насыщенной: в Game Pass уже добавились Dead Static Drive, Egging On, Whiskerwood и Voidtrain, но внезапное появление Stellaris стало настоящим сюрпризом. Microsoft никак не анонсировала этот релиз, и пользователи восприняли новость как приятное пополнение каталога.

Stellaris: Console Edition переносит культовую ПК-стратегию на консоли, сохраняя все ключевые элементы жанра 4X — исследование, экспансию, эксплуатацию и истребление. Игрокам предстоит возглавить собственную межзвёздную империю, исследовать неизведанные галактики, налаживать дипломатические отношения и принимать судьбоносные решения.

Появление Stellaris в Xbox Game Pass — редкий случай, когда столь масштабная стратегия внезапно становится доступной широкой аудитории, напоминая, что космос по-прежнему зовёт — и теперь попасть в него стало ещё проще.