Stellaris получила крупное контентное обновление Galactic Paragons

Paradox Interactive сегодня выпустила Galactic Paragons, новейшее расширение для научно-фантастической стратегии Stellaris. Игроки могут укреплять свою империю, настраивая и настраивая лидеров своей империи, чтобы максимально использовать их уникальные характеристики.
Galactic Paragons расширяет механику Совета Stellaris, представляет лидеров, которые привносят в вашу империю особые способности, и добавляет множество дополнительных функций. Игроки получают контроль над тем, как они инвестируют и укрепляют своих лидеров, чтобы управлять своей империей и влиять на будущее галактики.
Да не, опять моды начнут плохо себя вести
Опять ждать какое то время, чтоб обновили моды и игра работала "нормально"