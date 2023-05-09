Stellaris получила крупное контентное обновление Galactic Paragons ©

Paradox Interactive сегодня выпустила Galactic Paragons, новейшее расширение для научно-фантастической стратегии Stellaris. Игроки могут укреплять свою империю, настраивая и настраивая лидеров своей империи, чтобы максимально использовать их уникальные характеристики.

Galactic Paragons расширяет механику Совета Stellaris, представляет лидеров, которые привносят в вашу империю особые способности, и добавляет множество дополнительных функций. Игроки получают контроль над тем, как они инвестируют и укрепляют своих лидеров, чтобы управлять своей империей и влиять на будущее галактики.