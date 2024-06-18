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Stray 19.07.2022
Адвенчура, Инди, От третьего лица, Киберпанк
8.4 1 270 оценок

Кошачье приключение Stray появится на Nintendo Switch до конца года

monk70
Новости

Annapurna Interactive и BlueTwelve Studio только что объявили о разработке Switch-версии Stray. Порт выйдет зимой 2024 года.

Stray получила признание критиков, когда вышла на PS4, PS5 и ПК в июле 2022 года. Затем она вышла на Xbox Series X/S и Xbox One в августе 2023 года.

В игре игроки берут под контроль бездомного кота в постапокалиптическом мире. После падения в яму в окруженном стенами городе кот должен найти путь обратно на поверхность, взаимодействуя при этом с роботизированными жителями города.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
WerGC

прошел в свое время,лучшая игра про кота

2
Mirrorphoenix

Офигенная игрулька, как раз свич запылился, можно будет перепройти.

1
aptem4ka

ну надеюсь разрабы активно заняты продолжением про путешествие снаружи города, где котику надо найти свою стаю, от которой отбился! Хотя не уверен, что без киберпанка получится так же залипательно

1
kotik 2009

вот она родненькая

1
artemiarush

Давно пора

0