Кошачье приключение Stray появится на Nintendo Switch до конца года

Annapurna Interactive и BlueTwelve Studio только что объявили о разработке Switch-версии Stray. Порт выйдет зимой 2024 года.
Stray получила признание критиков, когда вышла на PS4, PS5 и ПК в июле 2022 года. Затем она вышла на Xbox Series X/S и Xbox One в августе 2023 года.
В игре игроки берут под контроль бездомного кота в постапокалиптическом мире. После падения в яму в окруженном стенами городе кот должен найти путь обратно на поверхность, взаимодействуя при этом с роботизированными жителями города.
прошел в свое время,лучшая игра про кота
Офигенная игрулька, как раз свич запылился, можно будет перепройти.
ну надеюсь разрабы активно заняты продолжением про путешествие снаружи города, где котику надо найти свою стаю, от которой отбился! Хотя не уверен, что без киберпанка получится так же залипательно
вот она родненькая
Давно пора