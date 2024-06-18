Кошачье приключение Stray появится на Nintendo Switch до конца года

Annapurna Interactive и BlueTwelve Studio только что объявили о разработке Switch-версии Stray. Порт выйдет зимой 2024 года.

Stray получила признание критиков, когда вышла на PS4, PS5 и ПК в июле 2022 года. Затем она вышла на Xbox Series X/S и Xbox One в августе 2023 года.

В игре игроки берут под контроль бездомного кота в постапокалиптическом мире. После падения в яму в окруженном стенами городе кот должен найти путь обратно на поверхность, взаимодействуя при этом с роботизированными жителями города.