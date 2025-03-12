Capcom выпустила новое обновление для Street Fighter 6

Компания Capcom выпустила для файтинга Street Fighter 6 новое обновление, которое принесло незначительные исправления, не влияющие на баланс игры. Главное нововведение - бонус за последовательные победы для игроков с платиновым и бриллиантовым рейтингом в режиме Ranked. Также была исправлена визуальная ошибка в режиме тренировки.

В режиме Ranked бонус последовательных побед активируется после десяти побед подряд. Цель - поощрить высокий уровень конкуренции и вознаградить постоянство игроков. Данное изменение может повлиять на динамику матчей в определенных ранговых режимах.

В режиме тренировки исправление устраняет проблему, из-за которой некоторые цвета персонажей отображались некорректно. Теперь игроки смогут видеть своих бойцов с выбранными настройками без каких-либо графических ошибок.

В Capcom подчеркнули, что в обновлении не были изменены какие-либо боевые механики. В дальнейшем, по мере необходимости, в последующих патчах для Street Fighter 6 могут быть внесены изменения в игровой процесс или настройки баланса.