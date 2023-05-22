Геймеры довольны бета-тестом Street Fighter 6 ©

В минувшие выходные состоялось открытое бета-тестирование Street Fighter 6. Игроки на ПК (Steam), PS5 и XSX/S смогли опробовать новейший файтинг от Capcom незадолго до его выхода, запланированного на 2 июня.

В целом, тестеры высоко оценили игру, хотя многие из них чаще проигрывали, чем побеждали в схватках с другими игроками. Например один пользователь похвастался своей статистикой - 55 побед из 422 проведенных боев (13,03%), - написав: "Несмотря на то, что я так часто проигрывал, я прекрасно провел время. Крутая игра". У другого пользователя был похожий опыт: "У меня был похожий опыт. Я получил удар от Рю и подумал: "Боже, как силен этот Рю". Играя за Рю, я получил удар от Люка и подумал: "Боже, как силен этот Люк!".

Большая часть игроков согласилась с тем, что неудачи в данном случае являются частью фана - они должны не обескураживать, а учить. Если вы будете учиться на них, то со временем их будет меньше.

В целом, прием Street Fighter 6 во время бета-тестирования был положительным. Capcom поблагодарила игроков за участие, пообещав внести изменения и исправления баланса к релизу, о которых говорило сообщество.

Похоже, что японская компания может быть довольна своим тестированием. Только в Steam в субботу в SF6 в один момент времени играли 32 787 человек. В остальные дни интерес был ниже, но количество игроков не опускалось ниже 15 000. Можно предположить, что на консолях - которые являются прерогативой файтингов - дела обстояли еще лучше.