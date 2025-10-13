Критика заставила Capcom пересмотреть стоимость просмотра чемпионата Street Fighter

Компания Capcom объявила о намерении изменить цены на прямую трансляцию Capcom Cup 12 после бурной негативной реакции со стороны игроков. Критика начались из-за информации о том, что компания намерена продавать виртуальные билеты на просмотр двухдневного турнира по цене $40, что соответствует стоимости полной версии файтинга Street Fighter 6.

Capcom Cup 12, финал которого запланирован на март следующего года, станет первым крупным турниром по Street Fighter, который будет транслироваться по модели pay-per-view (платная трансляция). В соцсетях японская компания сообщила, что в связи с возникшей полемикой пересмотрит свою позицию..

«В настоящее время мы рассматриваем возможность изменения цены на просмотр прямой трансляции», — заявила Capcom. Представители японской компании пообещали до конца октября сделать еще одно заявление о новых ценах, а также объяснить контекст и намерения, которыми руководствовалась компания при принятии своего решения: «Мы просим вас проявить немного терпения. Искренне благодарим вас за постоянную поддержку киберспортивных мероприятий Capcom», — обратилась Capcom к фанатам.

Самым удивительным аспектом этой истории стало то, что Такаюки Накаяма, геймдиректор Street Fighter 6, рассказал, что с командой разработчиков игры никто не обсуждал решение о введении платы за доступ к трансляции турнира.

Призовой фонд Capcom Cup 12 составит более $1 миллиона, и фанаты все еще могут купить билеты, чтобы посмотреть мероприятие вживую, в дополнение к онлайн-трансляции, стоимость которой в настоящее время пересматривается.