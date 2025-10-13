Критика заставила Capcom пересмотреть стоимость просмотра чемпионата Street Fighter

Компания Capcom объявила о намерении изменить цены на прямую трансляцию Capcom Cup 12 после бурной негативной реакции со стороны игроков. Критика начались из-за информации о том, что компания намерена продавать виртуальные билеты на просмотр двухдневного турнира по цене $40, что соответствует стоимости полной версии файтинга Street Fighter 6.
Capcom Cup 12, финал которого запланирован на март следующего года, станет первым крупным турниром по Street Fighter, который будет транслироваться по модели pay-per-view (платная трансляция). В соцсетях японская компания сообщила, что в связи с возникшей полемикой пересмотрит свою позицию..
«В настоящее время мы рассматриваем возможность изменения цены на просмотр прямой трансляции», — заявила Capcom. Представители японской компании пообещали до конца октября сделать еще одно заявление о новых ценах, а также объяснить контекст и намерения, которыми руководствовалась компания при принятии своего решения: «Мы просим вас проявить немного терпения. Искренне благодарим вас за постоянную поддержку киберспортивных мероприятий Capcom», — обратилась Capcom к фанатам.
Самым удивительным аспектом этой истории стало то, что Такаюки Накаяма, геймдиректор Street Fighter 6, рассказал, что с командой разработчиков игры никто не обсуждал решение о введении платы за доступ к трансляции турнира.
Призовой фонд Capcom Cup 12 составит более $1 миллиона, и фанаты все еще могут купить билеты, чтобы посмотреть мероприятие вживую, в дополнение к онлайн-трансляции, стоимость которой в настоящее время пересматривается.
Платная трансляция, ахахахаха, до чего жадность докатилась
До чего потрЫблади отупели. Платить за просмотр стрима где играют в игрульку.
Для японцев норм. К тому же это чемпионат с призовым фондом лям баксов и естественно тотализаторами. Всё как у больших "казино" типа реслинга)
Какое казино? Рестлинг клоунада. Как Винс или Трипак скажет так и будет.
В какую же биомассу скатились люди. В принципе ноль осуждения корпорациям. Такой скот надо доить
Им денег мало что ли😕
Файтинги - это уважаемо. Мне новые SF и Tekken не нравятся слишком много эффектов, бой прерывают длиннющими анимациями в стиле анимэ, атаки из-за всего этого плохо читаются. Получается не файтинг, а угадайка рандомная. Да и в придачу SF это 2D)) Предпочитаю "старьё".
P.s. Файтинги, битэмапы, слэшеры - это и есть настоящие экшен видеоигры и пацанская тема, а вот шутаны, занимающие топы популярности по причине нулевого порога вхождения для лентяев - тупиковый жанр - бег в колесе. Также причина былой (хе-хе) популярности сосаликов-диаблоидов в около нулевом пороге вхождения, т.к. слабый/сильный удар/ дэш/блок/парри (вау - хе хе) - и это всЁ! - гениальная боевая система))
Никогда не любил Файтера, но как же у них классно нарисованы женские персонажи... Лучше были только в... забыл как называют... ну короче там, где убогое управление, которое нельзя поменять...
Глядя на это звездец сразу вспоминается броня для лошади от Тодда Говарда. Чувствуется веселая время нас ожидает, и судя по всему как народ ко всему привыкает оно будет все веселей и веселей.