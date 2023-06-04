В ролике сравнили графику Street Fighter 6 на консолях PlayStation ©

Известный автор ElAnalistaDeBits опубликовал очередной ролик, в котором сравнил графику Street Fighter 6 на трёх консолях PlayStation. В видео он уделил внимание графике, теням и отражениям, разрешению и FPS, анимации и прочим разным деталям. Как вы могли догадаться, версия для PS5 выигрывает во всём, но в файтинг комфортно будет играть на любой платформе.

Street Fighter 6 уже доступна на PlayStation, Xbox и PC. Игра отлично стартовала в Steam и с легкостью побила рекорд по пиковому онлайну всех прочих файтингов