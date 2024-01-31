Разработчики Subverse сообщили, что игра входит в завершающую фазу разработки

Studio FOW опубликовали 31-ый Дневник Разработчиков Subverse, в котором поздравили всех игроков с Новым Годом, поблагодарили за поддержку и сообщили, что игра входит в завершающую фазу разработки. Разработчики предупредили, что после релиза версии 1.0 цена на игру значительно вырастет, поэтому выгоднее купить ее сейчас, пока она в раннем доступе.
В данный момент программисты работают над квестами на преданность для Совы и Тарон, которые должны появиться в следующем обновлении вместе с Элой. В боевой миссии Совы появится уникальный тип врагов, а в миссии Тарон будет много интерактивного окружения.
У команды аниматоров в январе был выходной, однако в феврале они вернутся, чтобы доделать оставшиеся видеоролики, а летом планируют полностью завершить работу над игрой. Из этого следует, что релиз версии 1.0 следует ожидать летом-осенью.
Дизайнеры продолжают работать над нарядами для девушек и опубликовали различные варианты купальников. Разработчики также сообщили, что после выхода версии 1.0. поддержка игры продолжится в виде бесплатных дополнений, таких как одежда, языковые пакеты и т. д.
Эх походу не будет контента с селестиной, а может и добавят
может еще и локализации дождемся, тогда и поиграть можно будет
Ну народные умельцы спупустя недели три накатывают руссификатор после каждого патча
тоже неплохо
Вот это новости, которые мы
Раньше лета игру точно ждать не стоит..суд я по тому, что в ветке Анимации они сказали что они ЗАВЕРШАТ ЛЕТОМ. А что по программистам? Ни слова. В каждом дневнике последних всего лишь 3 программиста работате. Причем 1 из Samantha Flowers (озвучивает Сову) отвечает ТОЛЬКО за звук. Так что по сути игру делают 2 программиста всего лишь. HungryJJ и Billy Grande
Отлично ждём
Надо заканчивать, а то друг ждет🤣