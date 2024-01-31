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Subverse 26.03.2021
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Для взрослых 18+, Космос, Юмор, Научная фантастика
8.1 1 073 оценки

Разработчики Subverse сообщили, что игра входит в завершающую фазу разработки

2BLaraSex
Новости

Studio FOW опубликовали 31-ый Дневник Разработчиков Subverse, в котором поздравили всех игроков с Новым Годом, поблагодарили за поддержку и сообщили, что игра входит в завершающую фазу разработки. Разработчики предупредили, что после релиза версии 1.0 цена на игру значительно вырастет, поэтому выгоднее купить ее сейчас, пока она в раннем доступе.

В данный момент программисты работают над квестами на преданность для Совы и Тарон, которые должны появиться в следующем обновлении вместе с Элой. В боевой миссии Совы появится уникальный тип врагов, а в миссии Тарон будет много интерактивного окружения.

У команды аниматоров в январе был выходной, однако в феврале они вернутся, чтобы доделать оставшиеся видеоролики, а летом планируют полностью завершить работу над игрой. Из этого следует, что релиз версии 1.0 следует ожидать летом-осенью.

Дизайнеры продолжают работать над нарядами для девушек и опубликовали различные варианты купальников. Разработчики также сообщили, что после выхода версии 1.0. поддержка игры продолжится в виде бесплатных дополнений, таких как одежда, языковые пакеты и т. д.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
nodas

Эх походу не будет контента с селестиной, а может и добавят

0
Talendor3

может еще и локализации дождемся, тогда и поиграть можно будет

0
GlamDodgeX

Ну народные умельцы спупустя недели три накатывают руссификатор после каждого патча

2
Talendor3 GlamDodgeX

тоже неплохо

0
Drugzverei

Вот это новости, которые мы

0
Huntress_2BSEX

Раньше лета игру точно ждать не стоит..суд я по тому, что в ветке Анимации они сказали что они ЗАВЕРШАТ ЛЕТОМ. А что по программистам? Ни слова. В каждом дневнике последних всего лишь 3 программиста работате. Причем 1 из Samantha Flowers (озвучивает Сову) отвечает ТОЛЬКО за звук. Так что по сути игру делают 2 программиста всего лишь. HungryJJ и Billy Grande

0
Zlobin_Evgeny

Отлично ждём

0
evil_capcha

Надо заканчивать, а то друг ждет🤣

-1