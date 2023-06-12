Трейлер одиночного шутера Sulfur с элементами Escape From Tarkov и Hunt: Showdown ©

В рамках PC Gaming Show 2023 был представлен крайне интригующий шутер Sulfur от независимых разработчиков из студии Perfect Random. Проект выделяется необычным визуальным стилем в виде мультяшного минимализма и отличается интересными механиками из самых разных проектов. Геймплейный трейлер Sulfur можно увидеть ниже, которые раскрывает некоторые схожие элементы игрового процесса из Escape From Tarkov и Hunt: Showdown.

Sulfur представляет собой однопользовательский лутер-шутер в духе "старой школы". Игрокам предстоит сражаться с самыми разнообразными созданиями выдуманного мира, постоянно совершенствуя собственное снаряжения. Вся собранная добыча при смерти будет навсегда потеряна, но если вам удостоиться выжить, вы сможете сохранить ценное оружие и другие артефакты.

Визуально некоторые особенности проекта напоминают Escape From Tarkov и Hunt: Showdown со сложными и дотошными перезарядками оружия. Все, от еды, оружия, доспехов и свитков зачарования, занимает место в вашем инвентаре на основе сетки, что обязательно заставит игроков отвечать на сложные вопросы, такие как "Что мне больше нужно, две миски каши или шлем?". Менеджмент инвентаря и попытка сохранить собранное снаряжение будет отражать главную идею из Escape From Tarkov.

У Sulphur еще нет даты выпуска или демоверсии, но игра имеет собственную страничку в цифровом магазине Steam.