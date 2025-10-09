Microids представила новый трейлер ремастера Syberia

Microids представила новый трейлер Syberia Remastered — обновленной версии культовой приключенческой игры Бенуа Сокала. Релиз состоится 6 ноября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, а версия для Quest 3 выйдет 13 ноября. Трейлер демонстрирует знаменитый сюжет и персонажей оригинала, а также подчеркивает проделанную работу по модернизации графики, анимаций и интерфейса.

Разработанная совместно Virtuallyz Gaming и Microids Studio Paris, Syberia Remastered предлагает игрокам вновь отправиться в путешествие с Кейт Уокер, нью-йоркским адвокатом, которая ищет Ханса Воральберга. Переработанная графика и обновленные анимации делают приключение более живым, сохраняя при этом характерную художественную индивидуальность и эмоциональную глубину, благодаря которым оригинал стал культовым.

Обновленная версия позволяет пережить все ключевые события игры с современными визуальными и техническими улучшениями, не теряя атмосферу классического приключения. Интерфейс был переработан для удобства игроков, а модернизация систем управления и анимаций добавляет комфорт при прохождении.

С выпуском Syberia Remastered Microids продолжает возвращать классические игры из своего каталога, следуя примеру успешного ремейка Amerzone – The Explorer’s Legacy. Этот проект обещает как ностальгическое удовольствие для ветеранов серии, так и возможность познакомиться с легендарным миром Бенуа Сокаля новым игрокам, сохраняя дух оригинала и современные стандарты визуальной презентации.