Состоялся релиз ремастера Syberia

Сегодня состоялся релиз ремастера культового приключения Syberia от компании Microids. PC-версия ремастера вышла без защиты и уже появилась в сети.
В игре рассказывается про Кейт Уокер, которая приезжает во французскую деревню Валадилен, чтобы завершить сделку по продаже фабрики автоматонов. Однако простое поручение быстро превращается в масштабное путешествие по Восточной Европе.
Разработчики не стали менять сценарий и геймплейную структуру оригинала, однако сильно преобразили графическую составляющую: ремастер предлагает улучшенные текстуры, освещение, модели, поддержку современных разрешений и повышенную частоту кадров.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
а чего не пишешь что озвучка осталась та самая от 1С? для многих это важный фактор к покупке
То есть неважна какая игра и какого качества, главное озвучка, я правильно тебя понял ?
Один, из факторов покупки игры)
То есть игра может быть недоработанной с багами, плохого качества, но ты её купишь из-за русской озвучки ?
А вот это уже интересно. Остаётся надеется что ремастер в грязь лицом не ударит.
Хорошая игра из хорошего прошлого.
такая мегапопулярная игра, что потребовался ремастер:)
один из лучших квестов всех времён, но и оригинал сейчас хорошо играется в стиме, его недавно обновили, но там не было ачивок и управления под геймпад, ну и разрешение 800 на 600
я из квестов помню Kyrandia 3, Штырлиц, Петька и Василий Иванович, Симон, Приключения Сникерса, Агент Особое задание, DiscWorld, Ecstatica, Runaway, Братья Пилоты, а этот как то мимо прошёл
С удовольствием перепройду, атмосферная гама
Отличная новость.
опанки это надо посмотреть, а то в последняя время выходили только недо новеллы с посредственным сюжетом автоматами газировки!
Эх, ей бы ремейк, а не ремастер. Ну, и это тоже хорошо.
Зачем ремейк квесту? Может ещё прокачку добавить?))
судя по тизерам там хороший ремастер получился, качественный. не станут же они столько лет колхоз пилить? или станут? грёбанная тревожность....
Ты скриншоты видел? Это почти 99% ремейк. Я думаю 1% остался на то что они оставили статичные камеры вместо полноценного 3Д.
Так и не прошёл этот сраный самолёт. Где там жмакать?
какой самолёт?
Видимо из 2 части.)
да я тоже не смог во второй части его пройти судя по всему он забагованный я по гайду даже делал и нифига
Мне вот игра не зашла. Начало было довольно бодрым, но на станции Университет стал зевать и потом вообще забил...
Такие игры под настроение, если хочется динамический квест, то это к Dreamfall.
Ага , ты хочешь что бы он совсем уснул
Да. Надо выбрать правильное настроение. Недавно начал перепроходить Broken Sword прямо с первой части - пока отлично идёт.