Syberia 09.01.2002
Адвенчура, Квест
8.9 816 оценок

Состоялся релиз ремастера Syberia

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз ремастера культового приключения Syberia от компании Microids. PC-версия ремастера вышла без защиты и уже появилась в сети.

В игре рассказывается про Кейт Уокер, которая приезжает во французскую деревню Валадилен, чтобы завершить сделку по продаже фабрики автоматонов. Однако простое поручение быстро превращается в масштабное путешествие по Восточной Европе.

Путь в Вальделен: прохождение первой главы Syberia Remastered

Разработчики не стали менять сценарий и геймплейную структуру оригинала, однако сильно преобразили графическую составляющую: ремастер предлагает улучшенные текстуры, освещение, модели, поддержку современных разрешений и повышенную частоту кадров.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Юрий Пенкин

а чего не пишешь что озвучка осталась та самая от 1С? для многих это важный фактор к покупке

The Path to Yourself

То есть неважна какая игра и какого качества, главное озвучка, я правильно тебя понял ?

Dingsan The Path to Yourself

Один, из факторов покупки игры)

The Path to Yourself Dingsan

То есть игра может быть недоработанной с багами, плохого качества, но ты её купишь из-за русской озвучки ?

Egik81

А вот это уже интересно. Остаётся надеется что ремастер в грязь лицом не ударит.

Иваныч из Тулы

Хорошая игра из хорошего прошлого.

sergeu78

такая мегапопулярная игра, что потребовался ремастер:)

Юрий Пенкин

один из лучших квестов всех времён, но и оригинал сейчас хорошо играется в стиме, его недавно обновили, но там не было ачивок и управления под геймпад, ну и разрешение 800 на 600

sergeu78 Юрий Пенкин

я из квестов помню Kyrandia 3, Штырлиц, Петька и Василий Иванович, Симон, Приключения Сникерса, Агент Особое задание, DiscWorld, Ecstatica, Runaway, Братья Пилоты, а этот как то мимо прошёл

Lekref

С удовольствием перепройду, атмосферная гама

RemoteAeneas

Отличная новость.

Bait795

опанки это надо посмотреть, а то в последняя время выходили только недо новеллы с посредственным сюжетом автоматами газировки!

Raphtallia

Эх, ей бы ремейк, а не ремастер. Ну, и это тоже хорошо.

ant 36436

Зачем ремейк квесту? Может ещё прокачку добавить?))

нитгитлистер

судя по тизерам там хороший ремастер получился, качественный. не станут же они столько лет колхоз пилить? или станут? грёбанная тревожность....

HiopsNerevar

Ты скриншоты видел? Это почти 99% ремейк. Я думаю 1% остался на то что они оставили статичные камеры вместо полноценного 3Д.

mxorganic

Так и не прошёл этот сраный самолёт. Где там жмакать?

Юрий Пенкин

какой самолёт?

ZAUSA Юрий Пенкин

Видимо из 2 части.)

RelexUA

да я тоже не смог во второй части его пройти судя по всему он забагованный я по гайду даже делал и нифига

Lvinomord

Мне вот игра не зашла. Начало было довольно бодрым, но на станции Университет стал зевать и потом вообще забил...

Kenn1y

Такие игры под настроение, если хочется динамический квест, то это к Dreamfall.

The Path to Yourself Kenn1y
если хочется динамический квест, то это к Dreamfall.

Ага , ты хочешь что бы он совсем уснул

Lvinomord Kenn1y

Да. Надо выбрать правильное настроение. Недавно начал перепроходить Broken Sword прямо с первой части - пока отлично идёт.

