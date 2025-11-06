Состоялся релиз ремастера Syberia

Сегодня состоялся релиз ремастера культового приключения Syberia от компании Microids. PC-версия ремастера вышла без защиты и уже появилась в сети.

В игре рассказывается про Кейт Уокер, которая приезжает во французскую деревню Валадилен, чтобы завершить сделку по продаже фабрики автоматонов. Однако простое поручение быстро превращается в масштабное путешествие по Восточной Европе.

Разработчики не стали менять сценарий и геймплейную структуру оригинала, однако сильно преобразили графическую составляющую: ремастер предлагает улучшенные текстуры, освещение, модели, поддержку современных разрешений и повышенную частоту кадров.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.