Syberia - Remastered получает смешанные отзывы в Steam: проект называют "ленивым ремастером"

Вчера состоялся релиз ремастера культового приключения Syberia от компании Microids. Игра получает смешанные отзывы в Steam - лишь 59% обзоров положительные.
Игроки называют проект "ленивым ремастером": основной критике подверглось решение разработчиков не обновлять катсцены (суммарно их ~22 минуты в игре) - они взяли их прямиком из оригинальной игры, лишь увеличив разрешение.
Из-за этого возникает странный диссонанс между заставкой и внутриигровой графикой - отличаются даже модели Кейт, что делает это решение еще более странным. При этом катсцены с диалогами персонажей в игре сделаны на обновлённом движке. Так же игроки ругают разработчиков за отсутствие поддержки сверхшироких разрешений.
Из позитивных моментов игроки отмечают, что это всё та же самая любимая Syberia - с оригинальной русской озвучкой, хорошим сюжетом и отличным музыкальным сопровождением, поэтому тем игрокам, кому нравится оригинальная игра - должен понравиться и ремастер.
Это точно. Вчера поиграл часа 2 и скипнул. Видео ролики вообще не подтянули. Управление тоже могли бы получше сделать. И 30 кадров на порошке в ремастере ну такое себе. Озвучку тоже не поправили.разговаривают как будто в ведро
так если бы они переделали ролики то сделали бы ремастер ещё хуже, а так это шедевральные ролики, но в супер чётком виде, они никогда не были так прекрасны, ну и им нужно было просто сделать скин оригинальной кейт бонусом, тогда бы старички его выбрали и не было бы диссонанса, я кстати его единственный купил на xbox вчера через казаха за 2300 и походу буду первым на стратег кто её закомплитит на боксе, на пс5 уже 40 человек купило и двое закомплитило https://stratege.ru/win10/games/syberia_remastered/