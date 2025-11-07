Syberia - Remastered получает смешанные отзывы в Steam: проект называют "ленивым ремастером"

Вчера состоялся релиз ремастера культового приключения Syberia от компании Microids. Игра получает смешанные отзывы в Steam - лишь 59% обзоров положительные.

Игроки называют проект "ленивым ремастером": основной критике подверглось решение разработчиков не обновлять катсцены (суммарно их ~22 минуты в игре) - они взяли их прямиком из оригинальной игры, лишь увеличив разрешение.

Из-за этого возникает странный диссонанс между заставкой и внутриигровой графикой - отличаются даже модели Кейт, что делает это решение еще более странным. При этом катсцены с диалогами персонажей в игре сделаны на обновлённом движке. Так же игроки ругают разработчиков за отсутствие поддержки сверхшироких разрешений.

Из позитивных моментов игроки отмечают, что это всё та же самая любимая Syberia - с оригинальной русской озвучкой, хорошим сюжетом и отличным музыкальным сопровождением, поэтому тем игрокам, кому нравится оригинальная игра - должен понравиться и ремастер.