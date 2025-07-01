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System Shock 2 11.08.1999
Экшен, Ролевая, Шутер, Ужасы, От первого лица, Киберпанк
8.9 365 оценок

Консольные версии ремастера System Shock 2 выйдут 10 июля

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Ровно неделю назад Nightdive Studios перенесла релиз версии System Shock 2: 25th Anniversary Remastered для Xbox, PlayStation и Switch с 26 июня на неопределенный срок. К счастью, задержка оказалась некритичной: компания сообщила, что обновленная версия культовой классики появится на консолях уже 10 июля.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster — это ремастер классической научно-фантастической ролевой игры с элементами ужасов, увидевшей свет в 1999 году. Данная серия во многом определила основные правила жанра Immersive sim и поспособствовала появлению таких хитов, как Thief, DeusEx и BioShock.

Компьютерная версия System Shock 2: 25th Anniversary Remaster вышла в запланированный срок 26 июня.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Ziyter7

Лучше бы ремейк выпустили. Первая часть на пк получилась шикарной, за исключением проблем с манипулятороми.

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Night Driving Avenger

Найтдайвы не могут делать одновременно два ремейка или работать в ускоренном темпе, это студия штатом в 50 сотрудников. Ремейк первого Систем Шока много лет создавался в муках, то концепцию меняли, то движок, и ремастер Систем Шока 2 из-за него постоянно откладывали. А ведь помимо этого у них заказы от Беседки и прочие ремастеры старых игр. Ремейк СС2 если и будет, то не раньше чем через 3-4 года.

1
Evil_Babai

Я думаю, если хорошо продастся, может и ремейк будет - в конце концов, они с ремастера первой части как раз и начинали, а потом уже был ремейк.

AjarVryn

Да уже на торрентах лежит сегодня скачал.И даже отдельно русскую озвучку нашел.

1
ShowyAlberic

Так все озвучки что есть ужасны