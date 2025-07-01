Консольные версии ремастера System Shock 2 выйдут 10 июля

Ровно неделю назад Nightdive Studios перенесла релиз версии System Shock 2: 25th Anniversary Remastered для Xbox, PlayStation и Switch с 26 июня на неопределенный срок. К счастью, задержка оказалась некритичной: компания сообщила, что обновленная версия культовой классики появится на консолях уже 10 июля.
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster — это ремастер классической научно-фантастической ролевой игры с элементами ужасов, увидевшей свет в 1999 году. Данная серия во многом определила основные правила жанра Immersive sim и поспособствовала появлению таких хитов, как Thief, DeusEx и BioShock.
Компьютерная версия System Shock 2: 25th Anniversary Remaster вышла в запланированный срок 26 июня.
Лучше бы ремейк выпустили. Первая часть на пк получилась шикарной, за исключением проблем с манипулятороми.
Найтдайвы не могут делать одновременно два ремейка или работать в ускоренном темпе, это студия штатом в 50 сотрудников. Ремейк первого Систем Шока много лет создавался в муках, то концепцию меняли, то движок, и ремастер Систем Шока 2 из-за него постоянно откладывали. А ведь помимо этого у них заказы от Беседки и прочие ремастеры старых игр. Ремейк СС2 если и будет, то не раньше чем через 3-4 года.
Я думаю, если хорошо продастся, может и ремейк будет - в конце концов, они с ремастера первой части как раз и начинали, а потом уже был ремейк.
Да уже на торрентах лежит сегодня скачал.И даже отдельно русскую озвучку нашел.
Так все озвучки что есть ужасны