Консольные версии ремастера System Shock 2 выйдут 10 июля

Ровно неделю назад Nightdive Studios перенесла релиз версии System Shock 2: 25th Anniversary Remastered для Xbox, PlayStation и Switch с 26 июня на неопределенный срок. К счастью, задержка оказалась некритичной: компания сообщила, что обновленная версия культовой классики появится на консолях уже 10 июля.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster — это ремастер классической научно-фантастической ролевой игры с элементами ужасов, увидевшей свет в 1999 году. Данная серия во многом определила основные правила жанра Immersive sim и поспособствовала появлению таких хитов, как Thief, DeusEx и BioShock.

Компьютерная версия System Shock 2: 25th Anniversary Remaster вышла в запланированный срок 26 июня.