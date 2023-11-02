Состоялся релиз атмосферной научно-фантастической головоломки The Talos Principle 2

Сегодня состоялся релиз The Talos Principle 2, продолжение одной из лучших игр 2014 года. Проект студии Croteam обещает стать необычным приключением для всех, кто любит головоломки и не боится философских вопросов. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S, а релизный трейлер появился еще вчера.
Продолжения игры с отличным рейтингом поклонникам пришлось ждать долгих девять лет. Стоит отметить, что предыдущая часть, The Talos Principle, набрала в Steam почти 28 000 отзывов, из которых 95% - положительные. На Metacritic средняя оценка игры составляет 85/100.
Вы родились в новом мире, где люди давно исчезли, но их культура продолжает существовать в городе, населенном роботами. Ваше приключение начинается с исследования огромного и загадочного сооружения, которое хранит в себе огромную силу и тайны.
По мере того как вы узнаете больше, вы начнете задаваться вопросами о природе вселенной и смысле цивилизации. Несбывшиеся обещания лучшего будущего, страх перед повторением ошибок человечества, вера в разум или даже полный отказ от человечности - ваши решения будут влиять на ход событий и исход вашего путешествия
- поклонникам пришлось ждать долгих девять лет.
эх, знали бы они) но порой те же сериалы идут годами, сезоны каждый год и то же по 5, по 10 лет. Мы были готовы=)
Там уже нашли к чему прикопаться в игре, то к динамичности неба, то к недостатку лучей..., но я по крайней мере рад что дожил до сегодняшнего дня. А Talos Principle несмотря на пройденных те десятки игр, которые из них тоже есть топы любимых, она в для меня была в тройке лучших вот за эти года. Хотя я никогда не был фанатом головоломок. И пусть убитые сотни и тысячи часов на другие игры, но в душе The Talos Princile. Человечество бы померкло без одиночных игр.
о да! nice~~~ Мы этого давно ждали! Спасибо, Croteam. такие игры бесценны и ради них мы живем.
Как Croteam удалось сделать настолько прекрасное продолжение Talos Principle и настолько х*ëвое продолжение Serious Sam. Будто эти игры делали разные студии.
Самое херовое в 4-ом Семяне это его оптимизация, гг. 4070 хватает а вот 10400 только на минимальный или низкий пресет для настройки CPU.
рофлянка в том что всё упирается в слишком гигантские размеры уровней
Там в основном во втором акте с этим перегнули. Но в целом есть такое. Лучшим по дизайну и гплею считаю второго Сэма. Но 4-ый нагревает пердак что в системе 10400/32/4070 ему не хватает проца.
Игра понравилась, не ожидал если честно. Атмосфера и музыка в игре на крепкую 7+. Графика приятная. Каких - то проблем пока не заметил. Пока всей игре 7 баллов из 10. Как пройду, выведу для себя уже финальную.