Разработчики Tarisland рассказали о том, что ждет игроков на релизе

21 июня состоится глобальный запуск Tarisland, бесплатной кроссплатформенной MMORPG, которая перенесет игроков в мир магии и эпических сражений.

В Tarisland игроков ждет исследования бескрайных просторов и сражения с могущественными врагами. Игра будет доступна на ПК, а также на мобильных устройствах под управлением Android, iOS и АРК.

Что ждет игроков на релизе:

Завораживающий мир : Погрузитесь в атмосферу фэнтези, где вас ждут чарующие пейзажи, таинственные подземелья и захватывающие дух сражения.

: Погрузитесь в атмосферу фэнтези, где вас ждут чарующие пейзажи, таинственные подземелья и захватывающие дух сражения. 9 уникальных классов : Выберите один из 9 классов персонажей, каждый со своими особенностями, стилем игры и ультимативными способностями.

: Выберите один из 9 классов персонажей, каждый со своими особенностями, стилем игры и ультимативными способностями. PvE-контент на любой вкус : Испытайте себя в прохождении 5 подземелий для групп из 5 игроков, сразитесь с 8 рейдовыми боссами в составе 10 человек, или выберите один из множества PvE-режимов.

: Испытайте себя в прохождении 5 подземелий для групп из 5 игроков, сразитесь с 8 рейдовыми боссами в составе 10 человек, или выберите один из множества PvE-режимов. PvP-арена : Продемонстрируйте свою силу и мастерство в боях на арене, сражаясь с другими игроками.

: Продемонстрируйте свою силу и мастерство в боях на арене, сражаясь с другими игроками. Развлечения на любой вкус : Отвлекитесь от сражений и займитесь рыбалкой, посетите парк развлечений или просто насладитесь красотами мира Tarisland.

: Отвлекитесь от сражений и займитесь рыбалкой, посетите парк развлечений или просто насладитесь красотами мира Tarisland. Неповторимые боссы : Вас ждут уникальные враги, каждый со своими повадками и стилем боя.

: Вас ждут уникальные враги, каждый со своими повадками и стилем боя. Система DPS : Следите за своей эффективностью в бою с помощью встроенного счетчика урона в секунду.

: Следите за своей эффективностью в бою с помощью встроенного счетчика урона в секунду. Огромный выбор обликов и маунтов: Сделайте своего персонажа неповторимым, используя сотни вариантов внешнего вида и ездовых животных.

В честь запуска авторы проведут среди игроков состязание, которое продлится с 21 июня по 31 июля.

Выполняйте задания, соревнуйтесь в скорости прохождения подземелий и убийстве боссов, и получите ценные призы, включая ноутбук Alienware, Poco Phone X6 Pro, клавиатуру Razer BlackWidow, внутриигровые награды и карты Ozon.

Ознакомиться с подробными условиями проведения Чемпионата и зарегистрироваться можно вот здесь.

Предварительное скачивание игры уже доступно. Восточноевропейский сервер откроется 21 июня в 10:00 по московскому времени. Найти игру можно по этому адресу.