Разработчики Tarisland рассказали о том, что ждет игроков на релизе

21 июня состоится глобальный запуск Tarisland, бесплатной кроссплатформенной MMORPG, которая перенесет игроков в мир магии и эпических сражений.
В Tarisland игроков ждет исследования бескрайных просторов и сражения с могущественными врагами. Игра будет доступна на ПК, а также на мобильных устройствах под управлением Android, iOS и АРК.
Что ждет игроков на релизе:
- Завораживающий мир: Погрузитесь в атмосферу фэнтези, где вас ждут чарующие пейзажи, таинственные подземелья и захватывающие дух сражения.
- 9 уникальных классов: Выберите один из 9 классов персонажей, каждый со своими особенностями, стилем игры и ультимативными способностями.
- PvE-контент на любой вкус: Испытайте себя в прохождении 5 подземелий для групп из 5 игроков, сразитесь с 8 рейдовыми боссами в составе 10 человек, или выберите один из множества PvE-режимов.
- PvP-арена: Продемонстрируйте свою силу и мастерство в боях на арене, сражаясь с другими игроками.
- Развлечения на любой вкус: Отвлекитесь от сражений и займитесь рыбалкой, посетите парк развлечений или просто насладитесь красотами мира Tarisland.
- Неповторимые боссы: Вас ждут уникальные враги, каждый со своими повадками и стилем боя.
- Система DPS: Следите за своей эффективностью в бою с помощью встроенного счетчика урона в секунду.
- Огромный выбор обликов и маунтов: Сделайте своего персонажа неповторимым, используя сотни вариантов внешнего вида и ездовых животных.
В честь запуска авторы проведут среди игроков состязание, которое продлится с 21 июня по 31 июля.
Выполняйте задания, соревнуйтесь в скорости прохождения подземелий и убийстве боссов, и получите ценные призы, включая ноутбук Alienware, Poco Phone X6 Pro, клавиатуру Razer BlackWidow, внутриигровые награды и карты Ozon.
Ознакомиться с подробными условиями проведения Чемпионата и зарегистрироваться можно вот здесь.
Предварительное скачивание игры уже доступно. Восточноевропейский сервер откроется 21 июня в 10:00 по московскому времени. Найти игру можно по этому адресу.
10 это мск или глобал время?
московскому
Автор дописал что мск, но на офф сайте показывает глобальное все же. Выход по мск в 13-00.
Ребят игра стоит потраченного времени?
все готовы к падению сервера?
Сама игра когда вышла ? Ну там Китай или откуда она там
12.06.2024 вышла в Китае