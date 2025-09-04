ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tarisland 21.06.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная, Фэнтези
5.7 83 оценки

Серверы MMORPG Tarisland будут отключены в ноябре

Extor Menoger Extor Menoger


Компании Locojoy и Level Infinite объявили о прекращении поддержки MMORPG Tarisland. Игровые серверы будут окончательно остановлены 4 ноября в 03:00 по московскому времени. На данный момент в игре уже отключена возможность создания новых аккаунтов и проведения внутриигровых платежей.

Проект, который некоторые игроки и СМИ называли убийцей World of Warcraft, был запущен 21 июня 2024 года на ПК и мобильных устройствах под управлением Android и iOS. Спустя несколько месяцев состоялся релиз в Steam, где игра получила в основном отрицательные отзывы, а пиковый онлайн не превысил 600 человек.

Несмотря на маркетинговую кампанию, нацеленную в том числе и на русскоязычную аудиторию, Tarisland не смогла удержать игроков и быстро потеряла популярность. Анонсу о закрытии предшествовал длительный период отсутствия новостей и обновлений от разработчиков, что вызывало беспокойство в сообществе. После 4 ноября загрузить клиент игры, в том числе из магазинов приложений, будет невозможно.

11
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
AndrewSolt

"Убийца World Of Warcraft" пытается убить WoW, фото в цвете)

1
Lady_Leda

Вов сам уже который год подряд пытается убить сам себе, тяжело, но у него это когда нибудь да выйдет)

3
TheNikolay00 Lady_Leda

Благодаря верным фанатам это невозможно

xmyr4ik

убийца вов канула в лету

1
NargrubWal

Что то быстро она, а пафоса и превозмогания было на страте хоть отбавляй.

Hevin

Ну так сами же сделали фуфло, прикрутили донат, оставили один пол для каждого класса. Типичные китаезы

xmyr4ik

Может типичные корейцы ?

FlyRazer xmyr4ik

да нет все правильно, китайцы

Destroited

не игра и была

FlyRazer

убивец самоубился

GetJet

Очередного убийцу ВоВ вынесли вперёд ногами :)

DESOL4TE

так быстро? хах, вот недавно вспомнил, что вышла она, а тут инфа о закрытие пхпхпх

kotasha
Несмотря на маркетинговую кампанию, нацеленную в том числе и на русскоязычную аудиторию

Классная аудитория.