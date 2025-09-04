Серверы MMORPG Tarisland будут отключены в ноябре

Компании Locojoy и Level Infinite объявили о прекращении поддержки MMORPG Tarisland. Игровые серверы будут окончательно остановлены 4 ноября в 03:00 по московскому времени. На данный момент в игре уже отключена возможность создания новых аккаунтов и проведения внутриигровых платежей.
Проект, который некоторые игроки и СМИ называли убийцей World of Warcraft, был запущен 21 июня 2024 года на ПК и мобильных устройствах под управлением Android и iOS. Спустя несколько месяцев состоялся релиз в Steam, где игра получила в основном отрицательные отзывы, а пиковый онлайн не превысил 600 человек.
Несмотря на маркетинговую кампанию, нацеленную в том числе и на русскоязычную аудиторию, Tarisland не смогла удержать игроков и быстро потеряла популярность. Анонсу о закрытии предшествовал длительный период отсутствия новостей и обновлений от разработчиков, что вызывало беспокойство в сообществе. После 4 ноября загрузить клиент игры, в том числе из магазинов приложений, будет невозможно.
"Убийца World Of Warcraft" пытается убить WoW, фото в цвете)
Вов сам уже который год подряд пытается убить сам себе, тяжело, но у него это когда нибудь да выйдет)
Благодаря верным фанатам это невозможно
убийца вов канула в лету
Что то быстро она, а пафоса и превозмогания было на страте хоть отбавляй.
Ну так сами же сделали фуфло, прикрутили донат, оставили один пол для каждого класса. Типичные китаезы
Может типичные корейцы ?
да нет все правильно, китайцы
не игра и была
убивец самоубился
Очередного убийцу ВоВ вынесли вперёд ногами :)
так быстро? хах, вот недавно вспомнил, что вышла она, а тут инфа о закрытие пхпхпх
Классная аудитория.