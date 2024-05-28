Tencent выпустит MMORPG Tarisland 21 июня

Сегодня издательский лейбл Level Infinite, принадлежащий Tencent, объявил дату глобального релиза Tarisland. Игра, созданная на базе Unreal Engine 4 и разработанная Locojoy, командой фанатов MMORPG, выйдет на ПК (через веб-сайт игры — она не указана ни в одном магазине) и мобильных платформах 21 июня. Более трех миллионов пользователей предварительно зарегистрировались, чтобы скачать игру.
Приведенный трейлер демонстрирует финального босса игры при запуске, Чумного Дракона. Покрытый непроницаемой чешуей, с размахом крыльев около 200 метров, этот зверь является первым драконом, вылупившимся во вселенной, и непреодолимой силой на поле битвы, согласно разработчикам.
лето будет жарким !
Чёт реал - это лето прям ништяк на релизы всякие, а че будет когда Гейм Фест начнётся, ммм)
В день релиза ДЛС для Элдена? Они что бессмертные совсем? :D
Посмотрим, что получится и как игру будут (?) улучшать. Выглядит вполне интересно. Там вроде даже были планы на другие локализации, включая русскую, если судить по Discord