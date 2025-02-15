Apple готовит таинственный анонс — возможно, в среду покажут iPhone SE 4

Apple наконец дала понять, что в ближайшие дни мы увидим новый продукт. Генеральный директор компании Тим Кук написал в соцсети X (бывший Twitter): «Приготовьтесь встретить нового члена семьи», добавив хэштег #AppleLaunch. Это явно намёк на скорый анонс, но пока остаётся загадкой, что именно покажет компания.

Мы ожидали, что iPhone SE 4 представят на этой неделе, но, похоже, Apple решила отложить этот момент или хотя бы не раскрывать детали заранее. Вполне возможно, что нас ждёт небольшой пресс-релиз, а не полноценное мероприятие. Судя по информации от Маркa Гурмана из Bloomberg, речь всё же идёт о новом iPhone SE 4. Он, вероятно, получит дизайн в стиле iPhone 14, 6,1-дюймовый экран, Face ID вместо Touch ID и мощный чип A18 с 8 ГБ оперативной памяти, который сможет работать с Apple Intelligence.

Однако, кроме SE 4, Apple может также представить:

Обновлённые iPad – включая iPad начального уровня и iPad Air на M4.

Новые MacBook Air с M4 – возможно, нас ждёт обновление популярного ультрабука.

Точных данных о времени презентации пока нет, но, судя по стилю поста Тима Кука, Apple может представить новинки в формате пресс-релиза, без масштабного мероприятия. Если так, то информация появится на сайте Apple совершенно неожиданно — возможно, в течение дня 19 февраля.